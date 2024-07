Vitézy Dávidtól megkérdezték, hogy indulna-e öt év múlva a főpolgármesteri székért

Vitézy Dávid volt főpolgármester-jelölt az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta, nem bánta meg, hogy jogorvoslatot kért, mert ez kellett ahhoz, hogy tisztán lásson. Kifejtette, hogy már a választás estéjén látszott, hogy újraszámlálásra kerül majd sor, de

szerinte most megnyugtatóan le tudták zárni ezt a folyamatot.

Bár a Telexnek már megerősítette, hogy beül a Fővárosi Közgyűlésbe, most arról is beszélt, hogy valószínűleg marad is öt évig. Mint mondta, minden egyes állítás mellett kiáll, amit a kampányban hangoztatott. Példaként említette a hármas metró klímával való felszerelését, és a BKK-rendészet létrehozását, hiszen szerinte már most is állandó rendőri jelenlétre lenne szükség a járatokon. Fontosnak nevezte, hogy a külső kerületekre nagyobb figyelem jusson, és továbbra is célja ezen változtatni.

Vitézy arról is beszélt, hogy a végső eredmények kihirdetése óta találkozott Karácsony Gergellyel, és kezet fogtak, de nem beszéltek egymással. A volt főpolgármester-jelölt sérelmezte, hogy Karácsony szerint Vitézy Dávid kárt okozna Budapestnek. A vegyes közgyűlésről elmondta:

mindent el fog követni annak érdekében, hogy működőképest legyen a Fővárosi Közgyűlés.

Hozzátette, fővárosi képviselőként szeretne dolgozni, és mindent, amit jelöltként javasolt, kitartással szeretne képviselni.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 50 milliárd forintos hitelével kapcsolatban most is hangoztatta, hogy Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlést megkerülve döntött a BKK 50 milliárd forintos likviditási válságának kezeléséről, amelyről nem tájékoztatta a választókat, ráadásul mindezt a júniusi választások előtt szűk három héttel. Szerinte jó dolgot, hogy a Budapest-bérlet megmarad, de hiányzik az a pénz, ami emiatt kiesett, és gondot fog okozni a jövőben. Lázár János nemrég azt mondta, csőd előtt áll a főváros.

Arra a kérdésre, hogy öt év múlva újraindul-e a főpolgármester-választáson, azt mondta,

ilyen szigorú elkötelezettséget nem tenne, de azért fog dolgozni, hogy Budapest jobb helyen legyen, és majd meglátjuk, mit hoz a jövő.

Harmadszorra is győztes Karácsony Gergely

Mint írtuk, július 12-én – több mint egy hónappal a magyarországi önkormányzati választások után – hirdette ki a Nemzeti Választási Bizottság a budapesti főpolgármester-választás hivatalos végeredményét. E szerint Karácsony Gergely 293 szavazattal megelőzte Vitézy Dávidot.

A hivatalos határidőig nem támadta meg sem Karácsony Gergely, sem Vitézy Dávid, sem pedig bárki más a június 9-i főpolgármester-választás eredményét. Így októbertől a kétkörös újraszámolás után harmadszorra is győztesként kihirdetett Karácsony Gergely marad Budapest főpolgármestere.

Vitézy Dávid a hivatalos bejelentést követően a Facebook-oldalán írt arról, hogy elismeri a választás győztesének Karácsony Gergelyt. A végeredmény kihirdetését követően, de annak jogerőre emelkedése előtt Vitézy Dávid és Karácsony Gergely is nyilatkozott, erről itt írtunk részletesen.