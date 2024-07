Gyurcsány Ferenc: Én szerintem pokolian jól szolgálom a hazámat

Egy hosszú videóinterjú készült Gyurcsány Ferenccel, amelyben a Demokratikus Koalíció elnöke számos kérdésre választ adott. Többek közt a politikai felelősségvállalás, a sajtó szabadsága és Magyar Péter lehetséges miniszterelnök-jelöltsége is szóba került.

A DK vezetőjével hetekkel ezelőtt az Indexen is készítettünk egy interjút, amelyben többek közt a Tisza Pártról is szó esett.

Gyurcsány Ferenc nemrég a Telexnek adott videóinterjút, amelyben – a DK által készített interjúleirat szerint – többek közt azt is megkérdezték tőle, hogy mit tekint a siker kritériumának.

Gyurcsány erre válaszolva elmondta: nem egyszerű politikusnak lenni, és sokszor felvetődött benne, hogy abbahagyja, és „azt is nagyjából lehet tudni, hogy nem lenne érdemes nagy tétben fogadni, hogy az a párt, amelyiket most én vezetek, az egymagában győzni fog, valamelyik következő választásokon is a párt elnökéből, miniszterelnök lesz”.

Én szerintem pokolian jól szolgálom a hazámat, azzal, ami az én közösségem. Szerintem mi pokolian jó hazafiak vagyunk. Az a magyar haza érdeke, hogy az legyen meghatározó politikaként is ott, amit mi képviselünk. Ezért csinálom

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Az interjúban a leirat szerint többek közt az is elhangzott még, hogy:

„Nagyjából a DK-val egyidős az a gondolat, hogy sokan vitatkoznak velünk, velem személyesen is, amikor a DK alakult, már akkor is létezett az a fogalom, hogy gyurcsányozás, de hagyjuk, mert ki fogjuk ezt nőni. Előbb-utóbb a teljesítmény delegitimálja majd ezt a fajta magatartást.”

A személyét érő támadásokról azt mondta, hogy szerinte elsősorban a kormány a szülőatyja a bűnbakképzésnek. „Én úgy látom, hogy miközben példának okáért hajlandóak ellenzéki politikusok megvitatni olyan kérdést, hogy »igaz-e, hogy Soros az oka sok mindennek, vagy nem?«, ha elérünk a gyurcsányozásig, akkor már sokkal kevésbé [...]. Ebben az ügyben, amikor nem szállnak szembe, akkor végül is mit mondanak? Azt mondják, hogy Orbán egyenlő Gyurcsánnyal, és DK-sként, hova tovább Gyurcsányként nekünk van okunk arra, hogy ez ellen tartózkodjunk, és azt mondjuk, hogy ugyan már, eszeteknél vagytok?”

Arról, hogy le kellene-e mondania: „A felelősségvállalás az nem a lemondás szinonimája. A felelősségvállalás az azzal való szembenézés, hogy követtél-e el hibát, volt-e olyan tévedésed, amelyet most a szemedre kell hányni [...]. Vannak szakmák, amelyek eredménykötelezettek. A Woltnak a futárának ki kell vinni a kaját. Az a teljesítés, hogy kivitte” – mondta többek közt. Majd a kérdező felvetésére, hogy a politikusnak nincsen-e ilyen eredményorientáltsága egy választásnál, azt mondta: „Hogy mondjam, az ebben az értelemben nem. Csak egy győztes lehet. Az a kérdés, hogy megtett-e mindent ennek érdekében?”

„Szabad a pálya. Maga ne azzal foglalkozzon, hogy én miért csinálom, csinálja maga is [...]. Vannak ilyen szabad csapatok, akik nem akarnak ölni valakit állandóan. Nem kell megölni állandóan, bátorítani kell embereket, hogy jöjjenek be, küzdjenek, aztán majd a választók döntenek, ha úgy tetszik, ebben az értelemben is több Gyurcsány, több politikus kell, aztán majd eldől a végén, hogy ki mire megy” – mondta, szintén még a lemondás kérdéséről.

Nem olvassa a hazai sajtót a címeken kívül, „Önöket is csak átfutom [...]. A címből és a leadből tudom, hogy nagyjából maguk mit gondolnak. Hát mehetünk tovább. Nem tudom, mikor olvastam utoljára egy egész cikket önöknél, miközben minden nap rájuk nézek” – mondta a hazai lapokra utalva.

Szóba került az is, hogy a választás után az első interjúját az Indexnek adta. Arra a kérdésre, hogy miért tett így, Gyurcsány Ferenc azt mondta: azért, mert Rónai Egon műsorában, „okkal azt feltételezhettem, hogy partneri viszony lesz a kérdező és a válaszoló között”. Majd hozzátette: „És be kell valljam, hogy a Telex egész működése alapján – és akkor most nem mondom a többieket, mert a legnagyobb vitában a 444-gyel állunk, de állhatnánk hasonló vitában a hvg.hu-val is – nem ez a helyzet.”

Arról, hogy miért az Indexen írt véleménycikket, azt mondta: „Igen, de azt nem tudom maguknál elhelyezni. Tehát itt nem jó tracken [magyarul: nyomon – a szerk.] van ön. Ha a Gyurcsány meg szeretne jelentetni egy hosszabb írást, úgy, hogy maguk nem beszélnek bele és nem írnak bele és nem rövidítik le, azt a Telex nem közli le. Higgye el, hát így van. Tessék engedni, hogy elmondhassuk a véleményünket szabadon mi is, legfeljebb utána egy másik cikkben vitatkozzanak, hogy nincs igaza a Gyurcsánynak. Maguknál ezt nem lehet megcsinálni.”

Arról, hogy milyen sajtótörvényt tartana megfelelőnek, azt mondta: „A deáki szöveg a legjobb, hogy egy mondatból áll a jó sajtótörvény: nem kell hazudni. Szerintem ez jó alapnak, de az biztos, hogy aki szisztematikusan és tartósan, nyilván valamilyen mechanizmus által, legitim mechanizmus által, folyamatosan és tartósan hazudik, beavatkozik, annak kell, hogy legyen nyilvános elmondása legalább. Ez nem sajtó, ez egy hazugságtermék, kérem szépen. Kezit csókolom, viszontlátásra.” Majd megjegyezte azt is, hogy szerinte a 444.hu szisztematikusan hazudik róluk.

„Magyar Péterről beszélve többek közt úgy fogalmazott: „Milyen érdekes, még soha nem mondtuk azt, hogy adjuk oda egy újság főszerkesztését valakinek, aki még soha nem csinált újságot sikeresen. Ki szoktuk választani, hogy aki már csinált. Ez a fiú még egy főosztályt sem vezetett. Jól szónokol. Ügyes. Vannak követői. Ügyes. De egy tízezres politikai közösséget, szervezetet nem vezetett”, és országot sem.

A felvetésre, hogy beállnának egy Magyar Péter mögé, ha a 2026-os választáson miniszterelnök-jelölt lenne, azt mondta: ha előáll egy ilyen helyzet, azt nagyon hosszan meg fogják vitatni a Demokratikus Koalícióban, és addigra sokkal többet fognak tudni Magyarról is, mint most. Ugyanakkor nem zárta ki ennek lehetőségét.

„Igen, azt mondtam talán írásban is, hogy nem bizonyította az alkalmasságát, de ez nem azt jelenti, hogy alkalmatlan. Azt mondom, ez még rá vár. Nyilván egy csomó dolgával nem értek egyet, de mondják már, nem arra tanítják a gyerekeiket, kedves nézők, hogy álljanak ki az igazukért. Én csak azt mondom, amit gondolok. Nem ezt akarják tőlem? De ha előáll ez a helyzet, akkor persze dönteni kell. Nyilván, ha nincs együttműködés, és külön-külön vívnak a pártok, hát akkor meg el kell dönteni a DK-nak, hogy ő ajánl-e ebben a versenyzésben saját jelöltet” – mondta még erről.

A DK elnöke egyébiránt a minap nemcsak interjút adott, hanem Magyar Péterbe is beleszállt egy (újabb) Facebook-poszttal.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc 2023. szeptember 22-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)