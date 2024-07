Gyurcsány Ferenc: Drámai, borzalmas vereséget szenvedtem

Újabb poszttal jelentkezett a Facebookon Gyurcsány Ferenc, amelyben vereségről, visszatérésről és megérkezésről is szót ejtett.

„Visszatért? De hát el se ment. Kellett volna – mondják lakonikusan, dühöngve, megszokásból, brahiból, mert jópofának tűnik. Visszatért? Vissza – nyugtázzák elégedettséggel, féltve, várakozással” – kezdte írását Gyurcsány Ferenc, aki a minap egy hosszú interjút is adott.

A DK elnöke arról írt: „azt teszem, amiben hiszek”, és nem az az elsődleges számára, hogy mit mondanak róla mások. „Nem érdektelen, de csak annyira engedem közel magamhoz, amennyi az önérdemük” – fogalmazott.

A bejegyzésben később azt is felidézte:

Drámai, borzalmas vereséget szenvedtem sok éve, olyat, amikor mindenki felteszi a kérdést, hogy érdemes-e, szabad-e folytatni?

„Azt hiszem, a többség most azt mondja, hogy nem kell, nem szabad, nem érdemes. Meg egyébként is, elég volt, jöjjön más. Szerintem is jöjjön más, jöjjenek sokan, minél többen, aztán majd megbeszéljük, hogy mi jobb a hazánknak. Aki hisz az igazában, az ne elküldeni, hanem megküzdeni akarjon. Készen állunk” – fejtette ki véleményét.

Hozzátette, hogy „pocsék lett sok minden itt, mifelénk. Orbán történelmi, politikai gazember, főszereplője ennek a drámának. Úgy tűnik, mintha Magyar mindennek csupán gyenge, polírozott változata lenne. Talán tévedünk, talán nem”. (A DK elnöke az utóbbiról az Indexnek adott korábbi interjújában is beszélt.)

Végül megjegyezte, hogy szerinte e kérdésnél érdektelen, hogy hányan követik Magyar Pétert, és ezzel összefüggésben „kijózanító példaként hozta fel a sajátját. „Amikor sok éve mégse adtam fel, akkor könnyebb útra számítottam, vagy legalábbis azt reméltem. Nem, nem magamnak. Vagy nem csak annak. A hazámnak. Most azt látom, hogy nincs könnyű út.”

Visszajöttem? Nem. Megérkeztem

– zárta posztját a DK elnöke.

„Gyurcsány Ferenc ma a hazának az aranytartaléka”

A poszthoz Jószai Teodóra, a párt területi igazgatója és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje is kommentelt, és (többek közt) azt írta: „Azt érzem, van, mikor a tisztességes politikus a legféltettebb kincsünk. Gyurcsány Ferenc ma a hazának az aranytartaléka amit óvni kell, mert amit képvisel és amit vezet, az ma a normalitás egyedüli felülete idehaza.”