IDEA Intézet: Sulyok Tamás messze nem tekinthető népszerűnek

A kegyelmi botrány kirobbanását követően március 5-én az új köztársasági elnök kinevezésére rendkívül feszült belpolitikai körülmények között került sor. Lemondott posztjáról Novák Katalin, valamint Varga Judit is, közben felbukkant Magyar Péter, majd az európai és önkormányzati választás kampánya is rég nem látott módon mozgatta meg a hazai közéletet – közölte kedden az IDEA Intézet.

A belpolitikai turbulenciák miatt Sulyok Tamásra kevesebb figyelem jutott, így a személyéről markánsan megoszló véleményeket nem a személyes imázsa vagy teljesítménye, hanem sokkal inkább a politikai nézetek határozzák meg. Az IDEA Intézet a 2024 júniusában készített mérései alapján vizsgálta a politikus ismertségét és népszerűségét pár hónappal a kinevezése után. Az eredmények szerint

a köztársasági elnök messze nem tekinthető népszerűnek, de 2024 júniusában így is a magyar politikusok népszerűségi ranglistájának a közepén helyezkedett el.

Sulyok júniusban egyértelműen az átlagnál népszerűbb volt a 40 évesnél idősebb korosztályok körében, főleg a 60 évesnél idősebbek kedvelték. A közlemény szerint az is jól érzékelhető, hogy a köztársasági elnök az átlagnál sokkal népszerűbb volt a jórészt mindennapi anyagi gondok nélkül élők között, míg a jövedelmükből nehezebben kijövők, valamint a rendszeres anyagi problémákkal küzdők vagy a nélkülözők körében Sulyok Tamás személye kifejezetten negatív megítélés alá esett 2024 júniusában.

A köztársasági elnök megítélése jelentősen, ha lehet, még a szokottnál is nagyobb mértékben függ a pártpolitikai nézetektől. Az átlagnál sokkal népszerűbb a Fidesz–KDNP szavazói között, emellett a Jobbik és még kisebb mértékben az LMP támogatói között is. Ezzel szemben kifejezetten elutasított politikusnak számít az ellenzéki pártok támogatóinak körében, így a Tisza Párt szavazói között is, valamint azok között is népszerűtlen, akiknek pártpolitikai preferenciái bizonytalanok – írták.

Az Index korábban áttekintette Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalos Facebook-oldalát, amelyből egyértelműen leszűrhető, hogy a vallás, a család és a kultúra, valamint a különböző világnapok és a mellények is kiemelt fontossággal bírnak az államfőnek. A köztársasági elnök oldala jól megtervezettnek tűnik külső szemmel nézve, minden a helyén van, ám az igazán nagy ugráshoz kellett a magánélet megmutatása is.