Kiadták a figyelmeztetést, extrém hőmérséklet és zivatarok várhatók több vármegyében

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a HungaroMet Zrt. szerda éjfélig öt, csütörtök éjfélig pedig három vármegyére a hőség miatt, néhol zivatarokra is lehet számítani.

Szerda éjfélig Baranya, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegye, csütörtök éjfélig pedig Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a várhatóan magas középhőmérséklet miatt. Ott a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat.

A meteorológiai szolgálat közlése szerint szerda éjfélig Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Pest vármegye, csütörtök éjfélig pedig Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye területére adtak ki a hőség miatt piros fokozatú figyelmeztetést. Az érintett vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat.

A HungaroMet Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint az Északi-középhegységben nagyobb területen és helyenként a Dunántúl nyugati felén is már 27 fok alatt alakulhat a napi középhőmérséklet, másutt viszont jellemzően meghaladja ezt az értéket – idézi az MTI. Azonban leginkább az Alföld déli és keleti részén 29 fokos középérték is várható még az országban.

Zivatarok, extrém UV-sugárzás

Szerdán elsősorban a Duna vonalában és attól keletre akár nagyobb számban is kialakulhatnak zivatarok, valamint a késő délutáni, kora esti órákban kis eséllyel az Alpokaljára is besodródhat egy-egy cella. Ezekhez viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék társulhat, továbbá lokálisan felhőszakadás is előfordulhat, elsősorban az északi, északkeleti tájakon.

Éjszaka várhatóan csökkennek a zivatarok, de főként az Alföldön még hajnalban, reggel is előfordulhatnak. Csütörtök napközben leginkább a középső országrészben alakulhat ki, illetve a délkeleti, keleti határvidék fölé sodródhat be néhány, várhatóan nem heves zivatar. Az UV-B sugárzás továbbra is nagyon magas az egész országban.

A várható UV-B értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b oldalon.

Meghosszabbították a hőségriasztást

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan 2024. július 19-én péntek éjféltől 2024. július 21-én vasárnap éjfélig fenntartja a hőségriasztást, azonban harmadfokról másodfokra módosítja.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményükben kérik, hogy a fokozott melegben figyeljünk egymásra, az autóval közlekedők és a gyalogosok egyaránt. A folyamatos melegben fokozódik a szervezet terhelése, amit egészségi állapottól, testsúlytól, fizikai erőnléttől, életkortól függően mindenki máshogy visel.

Ilyenkor fogyasszunk minél több vizet, teát, levest, a megfelelően hűtött aludttej, kefír is jót tesz, a cukros, szénsavas üdítőket, kávét, alkoholt lehetőleg kerüljük – tanácsolják.

Továbbá felhívják a figyelmet a megfelelő fényvédelemre: a szabadban érdemes széles karimájú kalapot és napszemüveget viselni; hordjunk világos színű, bő szabású pamut öltözetet; használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémet; és a csecsemőket, kisgyermekeket csak árnyékban levegőztessük, ne sétáltassuk őket a hőségben.

A várandósoknál veszélyes lehet a magzatra, ha a testhőmérséklet túlzottan felmelegszik, de a vízparton lévőknek sem ajánlják a déli órákban a napon tartózkodást, javasolják, hogy mielőtt vízbe mennek, hűtsék le magukat.

Mint kiemelik, a gyógyszerek tárolásánál fontos, hogy a hűtést nem igénylőket is 25 fok alatt kell tárolni, így ilyenkor érdemes hűtőben tartani. A közvetlen napsütés miatt pedig romolhat a minőségük, hatásosságuk, erről a betegtájékoztató is tartalmaz információkat.

Akiknek van légkondicionáló berendezése, nem ajánlják, hogy 27 foknál alacsonyabb hőmérsékleten működtessük, az ízületek érdekében szakaszos használatot javasolnak, ahogy a ventilátornál is. A belső levegő forgatására alkalmas készülékek kiszárítják a szervezetet, ezér még több folyadékot kell fogyasztani. Tanácsolják, hogy minden nap több órát klimatizált helyiségben tartózkodjunk. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyek listája, amelyet bárki igénybe vehet.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy gyermekeket, háziállatokat egy percre se hagyjanak parkoló autóban. Aki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot – kérték a hatóságok.

A katasztrófavédelem továbbá figyelmeztetett, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. A hőségriasztás július 7-i kezdete óta 317 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az azóta leégett terület nagysága 3,2 millió négyzetméter. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. A hőségriasztás kezdete óta 69 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt.

