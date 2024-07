Elmosta a vihar a ferihegyi repülőteret, több órás késésekre lehet számítani

A Budapest Airport közösségi oldalán jelezte, hogy a ferihegyi repülőtér környékén tomboló viharok miatt szerda este a Budapestre érkező és onnan induló járatok esetében is késésekre lehet számítani. Egyes járatok esetében több órás csúszás várható, a reptér arra kéri az utasokat, hogy folyamatosan tájékozódjanak a járataikról.

Mint írtuk, egy kiterjedt zivatarcella Budapest északi részét érintve és lassan elhagyva, erősödve vonult észak felé, miközben délen is berobbantak a zivatarok.

Volt, ahol diónyi nagyságú darabok hullottak az égből, a közösségi médiát időközben elárasztották a jégverést megörökítő videók.

A repülőtér környezetében ma délután tomboló zivatar miatt a ma esti Budapestre érkező és innen induló járatok esetében is késésekre lehet számítani. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy folyamatosan tájékozódjanak járataikról a www.bud.hu oldalon

Az induló járatok között van, amelyik két órával később indul a tervezettnél, az érkezők is gyakori a fél-egy órás késés.

Nehéz helyzetben a reptér, a vihar csak tetézi a gondokat

A helyzetet nehezíti, hogy ahogyan arról az Index is beszámolt, múlthét csütörtökön technikai okok miatt bezárt a Debreceni Nemzetközi Repülőtér, a légikikötőtől a Budapest Airport vette át a járatok és utasok kezelését.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a nyári csúcsidőszakban átlagosan napi 55 ezer utast kezel, amelyre most rárakódik a debreceni repülőtérről átirányított utasforgalom is. További probléma, hogy a légtér telítettsége miatt az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű járatkéséssel és -törléssel kellett számolnia a légi utasoknak Európa-szerte, így Budapesten is.