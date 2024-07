Stratégiai együttműködést kötött Az Év Irodája Kft. és az Indamedia

Stratégiai szövetségre lépett Az Év Irodája Kft. és az Indamedia digitális médiacsoport. Az együttműködés keretein belül az Indamedia vezetői az ingatlan.com-tól részesedést is vásároltak Az Év Irodája Kft.-ben.

Stratégiai együttműködést kötött Az Év Irodája Kft. és az index.hu kiadója, az Indamedia – számolt be sajtóközleményében a cég. Az eredetileg iroda.hu néven megalapított médiapiaci és rendezvényszervező vállalatot 2015-ben vásárolta fel az ingatlan.com Zrt. Az akkor új tulajdonoshoz kerülő céghez számos rendezvény köthető. Az Év Irodája és a Real Estate Awards versenyek mellett Az Év Irodája Kft. szervezi az Ingatlan Regattát, a Bankár Kupát és a balatoni Business Beach konferenciát is.

Az Indamedia a hazai médiapiac meghatározó vállalata 14, többségében piacvezető online kiadványával, amelyekkel havonta csaknem 5 millió hazai internetezőt ér el – írták, kiemelve, hogy olyan portálokat működtet, mint az Index, az Economx, a Totalcar, a We Love Budapest vagy éppen a We Love Balaton, emellett a könyvkiadás és a rendezvényszervezés piacán is aktívan jelen van.

„A szakmai tudásunk és az új kiemelt háttértámogatás lehetővé teszi, hogy az üzleti és rendezvényszektorban új piacokra léphessünk, miközben továbbra is megtartjuk azt a szakmai önállóságot és semlegességet, amely eddig is kulcsfontosságú volt számunkra” – mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezető igazgatója.

Részesedést vásároltak az ingatlan.com-tól

A sajtóközleményben kiemelték, hogy a többlépcsős tranzakció első lépéseként az Indamedia vezetőihez került Az Év Irodája Kft. meghatározó tulajdonrésze, és az új tulajdonostársak tapasztalataikkal segítik a cég üzleti stratégiájának megújítását, a még eredményesebb működést, illetve az új piacokon történő megjelenést.

Az Év Irodája tervei között szerepel, hogy a rendezvénypiac újabb szakterületein terjeszkedik, illetve több eseményével a nemzetközi porondra is ki kíván lépni, miközben az emblematikus márkáinak ismertségét növeli.

A közelmúltban indított rendezvényszervező üzletágunk okán is örülünk, hogy egy több évtizedes múltú, minőségi eseményekkel bíró vállalatot akvirálunk. Nem titkolt célunk, hogy Az Év Irodáját az Indamediához közelebb húzzuk, és megtaláljuk, valamint ki is aknázzuk azokat a lehetőségeket, amelyek a szinergiában rejlenek

– nyilatkozta Starcz Ákos, az Indamedia csoport igazgatósági tagja, az index.hu vezérigazgatója.

„Mivel az ingatlan.com-ot is magában foglaló United Platforms csoporton belül alapvetően online piacterekkel foglalkozunk, felismertük, hogy Az Év Irodája csapata és márkái további fejlődéséhez intenzívebb szakmai támogatásra van szükség. Ezért is örülünk annak, hogy a cég egy olyan vállalatcsoporthoz csatlakozhat, ahol a növekedése újabb szintre léphet” – tette hozzá Keleti József, az ingatlan.com Zrt. vezérigazgatója.