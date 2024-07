Csökken az üzemanyagár, mégis ugyanannyit fizetünk érte

Ahogy arról mi is beszámoltunk az Indexen, keddtől 2 forinttal kevesebbet kértek a benzin, míg 3 forinttal kevesebbet a gázolaj literjéért a benzinkutakon, ezt mégsem érezhették mindenhol az autósok. Ugyanis a holtankoljak.hu szerint voltak olyan benzinkutak – nem is kevesen –, amelyek a választások előtti leszorított árak kompenzációjaként egyszerűen lenyelték az árcsökkenést. Jelenleg a gázolaj átlagára 623 forint, míg a benziné 616, viszont egy autós szerint a választások előtt a dízel literjének ára akár 550 forint is lehetett. Egy hónap alatt ez 73 forintnyi drágulást jelentett.

Nem akkora mértékben csökkentek az árak, mint ahogy azt a nagykerárak indokolták volna

– mondta az RTL híradójának Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője. Szerinte ezzel a májusi kiesést próbálják visszaszerezni a kutak, amelyet a kormány benzinárstop-ígéretei miatt szenvedtek el. Hiszen ahogy azt Orbán Viktor is elmondta, Magyarországon nem lehetnek magasabbak az üzemanyagárak, mint a régiós átlagár, máskülönben a kormány beavatkozik.

„A választások előtt így körülbelül 50 forintos árcsökkenést tapasztalhattak az autósok a kutakon, de ebben közrejátszott a magyar fizetőeszköz akkori erősödése is. A kutasok szerint az akkori árak csak arra voltak jók, hogy nullára kijöjjenek, de nyereségesen nem tudták működtetni a töltőállomásaikat. Hosszú ideig ez fenntarthatatlan lenne és kutak zárnának be, ezért nyeli be most sok benzinkút a nagykereskedelmi átlagárak csökkenését” – tette hozzá Bujdos.

Az előrejelzések szerint egész nyáron 600 forint fölött marad az üzemanyagár, viszont ez egyáltalán nem látszik meg a fogyasztásokon, mindössze 0,9 százalékkal csökkent a forgalom a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint. A szövetség főtitkára, Gárd Ottó szerint a prémium-üzemanyagokból még több is fogyott, és a második félévben sem számítanak kevesebb eladásra, sőt növekvő forgalommal számolnak.