Elromlott a Bethesda műtőjének klimája, a Facebookon gyűjtenek új készülékre

Továbbra is nagy gondot okoz a hőség a magyar kórházakban. Az elmúlt napokban az ország több egészségügyi intézményből is arról érkeztek hírek, hogy nem működnek a klímaberendezések, így az egészségügyi ellátás átszervezésére van szükség. Csütörtök délután érkezett a hír, hogy a Bethesda egyik berendezése is tönkre ment, melynek javítási költségeit nem tudják finanszírozni, így a Facebookon kértek segítséget.