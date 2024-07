Alapvető változást hozhatnak a főpolgármester-választáson történtek

Karácsony Gergely a június 9-i választáson szoros versenyben, 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot. Ezt követően az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltjének kezdeményezésére újraszámolták az érvénytelen szavazatokat – több mint húszezer ilyen volt –, ami a sorrenden ugyan nem változtatott, de mindössze 41 voks maradt Karácsony Gergely előnye.

A főpolgármester több szempontból is aggályosnak tartotta az érvénytelen szavazatok újraszámlálását, ezért a Kúriához fordult a választási eredmény megsemmisítése és egy megismételt választás kiírása érdekében. A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, de Vitézy Dávidnak köszönhetően a kérdés az Alkotmánybíróság elé került, ahol megsemmisítették a kúriai döntést, aminek a következménye a 782 ezer szavazólap újraszámlálása lett.

A három napig tartó számlálás után ismét változott a szavazatkülönbség a jelöltek között, Karácsony Gergely végül 293 szavazattal nyerte meg a főpolgármester-választást.

Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón újságírói kérdésre az újraszámlálásról úgy fogalmazott, jogos elvárás, akár alkotmányos követelmény is, hogy valamit mondjon a jogszabály arról, mikor kell újraszámlálni a választáson leadott szavazatokat.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az atv.hu-nak részletesebben is kifejtette álláspontját a kérdésről, megfontolásra érdemes javaslatnak nevezve, hogy szűk különbség esetén automatikus legyen a szavazatok újraszámlálása.

A tárcavezető úgy látja, ennek egy- vagy félszázalékosnál kisebb különbség esetén lenne értelme. A választási eljárási törvényt az Országgyűlés tudja módosítani, de Gulyás Gergely leszögezte, a kormány nem tárgyalt erről a kérdésről.

Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke lapunk kérdésére elmondta:

Több sebből vérzik a választási eljárási törvény, sok ponton kellene hozzányúlni, és az automatikus újraszámlálásnál sokkal fontosabb tisztázandó kérdések vannak. A választási bizottságok eleve úgy töltik ki a jegyzőkönyveket és úgy rögzítenek számlálási eredményt, hogy előtte legalább kétszer ugyanazt az eredményt kapták. A bizottságok tehát eddig is ezt a gyakorlatot követték, kicsit populista az automatikus újraszámlálás felvetése. Ha a módosítás mellett döntenek, akkor az a kérdés, hogy hol kell meghúzni a határt. Százalékban kellene meghatározni, hogy végrehajtható legyen a jogszabály. Az is kérdés, hogy valamennyi településre vonatkozna-e az automatikus újraszámlálás, vagy csak a fővárosra? El tudom képzelni, hogy a hatalom csak a fővárosra vonatkozóan hozzon ilyen szabályt, ahogy jogászkodtak a fővárosi listás szavazás bevezetésénél is.