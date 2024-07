Bemutatjuk a magyarok leghasznosabb applikációját

Mint a legutóbbi Kormányinfón is elhangzott, júliustól az időpont lefoglalása mellett már annak módosítására is lehetőség van az EgészségAblak mobilalkalmazásban, ahogy a 1812-es telefonszámon is. Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, a funkció július 1-jei élesítése után öt nap alatt már 504 lakossági foglalást regisztráltak. Egyre több járóbeteg-ellátásra lehet már időpontot foglalni, a bevezetés fokozatos, hónapról hónapra bővül a rendszerrel összeköttetésben álló szakrendelők listája.

Azért vezetjük be ezt a lehetőséget, hogy a betegeknek könnyebb legyen bejutni szakrendelésekre, kevesebb várakozási idővel

– hangsúlyozta, hozzátéve, a személyes és telefonos időpontfoglalás lehetősége továbbra is fennáll.

Az EgészségAblak mobilapplikációról szólva kiemelte, az alkalmazás egyre népszerűbb, már több mint 3 millióan használják, havonta 2,5 millióan nyitják meg és több mint 9 millió leletet töltenek le. Eddig országszerte 4143 szakrendelés kezdte meg az időpontok publikálását ezen a felületen keresztül.

Az utolsó 2022-es népszámlálási adatok szerint, Magyarországon 6,201 millió fő aktív korú és 1,955 millió időskorú élt az országban, így van még hová terjeszkednie a szolgáltatásnak.

Az alkalmazást az App Store, Google Play és a Huawei AppGallery áruházakból ingyenesen letölthető, használatának feltétele az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez hasonló, azaz minden TAJ-számmal és Ügyfélkapuval rendelkező magyar állampolgár számára elérhető. Az első belépésnél a KAÜ felhasználónevet és kódot kell megadni, később már ujjlenyomattal is használható az alkalmazás.

Mint beszámoltunk róla, az EESZT-t 2017 novemberében hozták létre, a lakosság számára a koronavírus-járvány alatt vált ismertté, főként az e-receptekkel, az oltásra előjegyzéssel, az erről készült igazolással, valamint a digitális Covid-igazolvánnyal. A korábbi applikáció myEESZT néven futott, amely nagyjából egy évvel ezelőtt EgészségAblak néven több funkcióval bővült.

Könnyen elérhetőek az egészségügyi dokumentumok

Elérhetők benne az EESZT létrejötte óta készült egészségügyi dokumentációink, a megosztás gombbal letölthetők az alábbiak:

laboreredmény,

ambuláns lap,

vizsgálati lelet,

zárójelentés.

Ezek az intézmény, az időintervallum és a vizsgálat típusa mellett visszakereshetők, amelyek pdf formátumban letöltés után offline állapotban egészen kijelentkezésig láthatók. Az egészségügyi adminisztráció ezzel egyszerűsödik, a beutalók feltöltésével, a vizsgálathoz szükséges papír sem kallódik el. Sőt a magánegészségügyi leleteket is befogadja az alkalmazás.

A digitális receptek kiváltására több mód van, az egyik, hogy a patikában TB-kártyánk felmutatásával váltjuk ki, az orvos által a felhőbe küldött gyógyszerfelírást. Az applikáció használatával ez annyiban egyszerűbb, hogy nincs szükség a telefonon kívül egyéb igazolványra. A receptek menüpont alatt elérhető az összes gyógyszer és gyógyászati segédeszközről kiállított vény. Ha egyszerre többet akarunk kiváltani, azokat előre leválogatva, a QR-kódok, vonalkódok beolvasása után a vényköteles termékeket kiadják azok a patikák, ahol működik ez a lehetőség. Az NNGYK tájékoztatója szerint egyre bővül ezen gyógyszertárak száma.

A választott háziorvos címét, telefonszámát, rendelési idejét is kiadja a rendszer, valamint GPS alapú keresővel a legközelebbi gyógyszertárak elérhetőségét és nyitva tartását, továbbá az idevezető útvonalakat is megjeleníti. A felhasználók visszajelzése szerint volt az egyik kedvenc funkciójuk az alkalmazásban, egészen az időpontfoglalások integrálásáig. A 1812-es csempén pedig azonnal elérhető a 24 órában ingyenesen hívható központi egészségügyi információs vonal, ahol az applikáció használatáról is kérhető tájékoztatás, valamint 6-22 óra között vizsgálatokra is lehet időpontot foglalni.

Egyszerű időpontot foglalni

A tavaly novemberben 83 járóbeteg-ellátó intézménnyel induló Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) keretében a június 10-i adatok szerint 6379 szakrendelés 10 millió időpontja került fel, amiből akkor már 3 millió előjegyzés volt, ebből 1,1 milliót mások – járóbeteg-ellátó intézmények, háziorvosok – is, 630 ezret pedig a lakosság is láthatott az EESZT-ben. A rendszer bővülése folyamatos, de csak a csatlakozó állami intézmények bizonyos szakrendeléseinek kiajánlott időpontjai láthatók az alkalmazásban. Ezért fordulhat elő, hogy egyes szakrendelőknél például nőgyógyászati vizsgálatra lehet időpontot foglalni, de mondjuk a szemészetre nem. A betegek itt is csak a megnyitott hónapra adhatnak le előjegyzést, amelyet kapacitás függvényében lehet módosítani, de akár törölni is.

Fontos, hogy a beutalóköteles vizsgálatok előtt a háziorvossal kell egyeztetni.

A naptárfunkcióban az is beállítható, hogy 24 órával korábban küldjön az alkalmazás figyelmeztetést a közelgő vizsgálatról, ez megosztható linkkel összekapcsolható az Apple és a Google naptárral. Az EgészségAblak naptárjában a vizsgálatra kattintva megjelenik annak helye, jellege, időtartama.

Az applikációban nemcsak az esedékes vizsgálatokra figyelmeztető push üzenet állítható be, kérhető push üzenet új receptről, emlékeztető kiváltási határidejéről. Csakúgy, mint a papíralapú vényeknél, az eRecept érvényessége is három hónap, a térben a lejártak is láthatók. Új egészségügyi dokumentumokról, például elkészült labor- vagy szövettani eredményekről szintén beállítható értesítés.

Szűrővizsgálatokat javasol az applikáció

Nemrég szűrővizsgálatok menüpontot is hozzárendeltek az alkalmazáshoz, ami megjeleníti az életkor és nem szerinti népegészségügyi szűrővizsgálatokat:

nőknek az emlőszűrést 45–65 év között 2 évente és

a méhnyakszűrést 25–65 év között 3 évente,

mindkét nemnek a vastag- és végbélszűrést 50–70 év között 2 évente.

Az ajánlott vizsgálatokat illetően a legbővebb listával a 65 év felettiek találkozhatnak, többek között EKG-t, csontsűrűségmérést, boka-kar index meghatározást, tüdőszűrést, látásélességvizsgálatot javasol elvégeztetni az applikáció, hozzá mindegyikről ad rövid információt a rendszer, leírja milyen szakorvosnál és milyen gyakran kell elvégeztetni.

A TB-lámpa menüpontban ellenőrizhető a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ) érvényessége és a társadalombiztosítás állapota. Aki belföldön él, nem közoktatásban tanul, vagy munkáltatója nem fizet utána egészségügyi szolgáltatási járulékot, annak magának kell ezt rendezni a NAV felé, ami 2024-től havonta 11 300 forint. Hathavi elmaradás esetén érvénytelenítik a TAJ-számot, ezután az illető a tartozás megfizetéséig nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást.

A nyáron az EgészségAblak applikációban a betegelégedettségi visszajelzésre is lehetőség lesz – erről számolt be a legutóbbi IME-konferencián a JIR átalakításáért felelős miniszteri megbízott, Ónodi-Szűcs Zoltán.

(Borítókép: Az EgészségAblak applikáció. Fotó: Illyés Tibor / MTI)