Mérséklődik a forróság, de csak egy napra lélegezhetünk fel

Pénteken és vasárnap napos, meleg idő lesz, de szombaton előbb a Dunántúlon, majd később a középső országrészben is felhős idő várható, néhol esővel – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet az MTI-hez juttattak el.

Pénteken általában napos időre számíthatunk, helyenként időszakosan erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, estétől pedig nyugat felől felhősödés kezdődik. Záporok, zivatarok csak kevés helyen, nagyobb eséllyel a délnyugati, nyugati tájakon fordulhatnak elő. Az északi, északkeleti szelet több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések, zivatarok idején viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius-fok között alakul.

A HungaroMet Zrt. péntek éjfélig két vármegyére adta ki a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést. A meteorológiai szolgálat az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésében arról tájékoztatott: péntek éjfélig Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyék területére adtak ki a hőség miatt piros fokozatú figyelmeztetést. Az érintett vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat.

Emellett péntek éjfélig Baranya, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyék területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a várhatóan magas középhőmérséklet miatt. Ott a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat.

A HungaroMet Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint pénteken az Északi-középhegységben és a Nyírségben 27 fok alatt, másutt többnyire felette alakulhat a napi középhőmérséklet, 29 foknál magasabb középérték a Dél-Alföldön is csak kisebb területen valószínű.

Hozzátették, hogy a délnyugati megyékben alakulhatnak ki zivatarok. A meteorológiai szolgálat azt is jelezte: pénteken nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B-sugárzás várható az egész országban.

Mérséklődik a forróság

Szombaton délelőtt inkább csak a Dunántúlon, később a középső tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, és többnyire közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Reggel a Nyugat-Dunántúlon, később keletebbre is várható zápor, zivatar, nyugaton néhol eső is. Az északkeleti, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 16 és 22 Celsius-fok között lesz, a hidegre hajlamos helyeken valószínű ennél pár fokkal hidegebb.

A csúcshőmérséklet többnyire 28 és 34 Celsius-fok között várható, de a tartósabban felhős, csapadékos nyugati tájakon 25-27 fok lehet.

Vasárnap többnyire napos idő valószínű, de a keleti tájakon erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés, elsősorban ott fordulhat elő zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21, délután 29 és 35 Celsius-fok között várható.

Enyhült az aszály

A tíz napja tartó forróságban többnyire csak elszórt jelleggel hoztak enyhülést záporok, de szerdán az Alföld szárazsággal küzdő területein többfelé voltak felhőszakadással is járó heves zivatarok, így ezeken a helyeken enyhült az aszály.

A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint a következő napokban mérséklődik a hőség. A kánikula átmeneti megszűnése a jövő hét közepén várható, számottevő csapadék azonban csak kevés helyen valószínű.

Kiemelték, hogy az elmúlt tíz napban forró, száraz léghullámok alakították az időjárást, és bár minden nap előfordult csapadék valahol az országban, ezek elszórtak voltak, és kevés helyen esett tíz milliméternyinél több eső.

Szerdán viszont a Dunától keletre többfelé alakultak ki záporok, heves, helyenként felhőszakadással járó zivatarok, amelyekből már nagyobb területen hullott 10-20, helyenként 20-60 milliméternyi csapadék. Ezeken a helyeken mérséklődött az aszály, a Dunántúl nagy részén és a jelentősebb záporok által nem érintett alföldi tájakon azonban tovább fokozódott a szárazság.

Hozzátették, hogy a felső félméteres talajréteg nagy területen kritikusan száraz, a déli és a keleti országrészben vannak olyan területek, ahol a felső egyméteres talajréteg nedvességtartalma sem éri el a 40 százalékot a növények számára hasznosítható víztartalom arányában.

A hőmérséklet 5-9 Celsius fokkal alakult magasabban az ilyenkor szokásosnál, csak a Dunántúl északnyugati, nyugati tájaira hoztak enyhülést hidegfrontok.

Azt írták, hogy a vegetáció, így az ültetett növények is két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A búza aratása lassan befejeződik, erre a munkára az utolsó két hét száraz, meleg időjárása kedvező volt.

A napraforgó és a kukorica a virágzás vége felé jár, most igényelnék a legtöbb nedvességet, havi 100 milliméternyi eső lenne az ideális. Ezt azonban öntözés nélkül csak néhány, nagyobb felhőszakadás által érintett foltban kapják meg az országban. Nagy területen már csak a mélyebb talajrétegekben találnak nedvességet a növények.

A hőség az aszállyal párosulva rendkívül kedvezőtlen, a virágzás időszakát is lerövidítette, és ez a termésátlagokban is meg fog mutatkozni.

