Peter Pellegrini: Szlovákia nem bojkottálja a magyar elnökséget

A szlovák kormány képviselői részt fognak venni és támogatni fognak minden magyar tevékenységet. Nem hiszi, hogy büntetni kell valakit azért, mert párbeszédet kíván kezdeményezni − hangsúlyozta.

Pellegrini megköszönte Magyarország ígéretét, hogy 2025 végéig meghosszabbítja Szlovákia légvédelmét. Elmondta továbbá, hogy a gazdasági segítségnyújtás tovább növekszik a két ország között, amely nemcsak árucserére vonatkozik, hanem a munkaerőre is.

Kitért arra is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a határinfrastruktúrára, az eddigi 16-ről 40-re emelkedett az átkelőhelyek száma, s további figyelmet fordítanak majd a vasúti határkapcsolatokra.

A szlovák államfő felajánlotta Szlovákia tapasztalatait és szakértelmét az atomenergia területére vonatkoztatva. Egyetértettek abban is, hogy a V4 életképes projekt, s minden olyan kérdésben, amelyben közösek a nézeteik, egységesen kell fellépni. Hozzátette: több téma van, ilyen az illegális migráció kérdése, vagy a mezőgazdaság védelmére vonatkozó kérdések.

Megkérte Sulyok Tamást arra is, hogy Magyarország prioritásként soroljon be elnöksége alatt a Szlovákia számára fontos kérdéseket is, így például az Európában eltérő minőségű élelmiszerek kérdését.

Pellegrini megköszönve a magyar kormány infrastrukturális beruházásait, elmondta: a magyar közösségek Szlovákiában teljesen integrálódtak, nincs feszültség, nyitott problémák nincsenek. Kitért arra is, hogy kisebbségi kérdésekben tanácsadó segíti munkáját. A szlovák államfő hozzátette: megbeszélésükön Sulyok Tamást hivatalos látogatásra hívta Szlovákiába.

Kövér László is fogadta a szlovák államfőt

Az Országgyűlés elnöke is fogadta Peter Pellegrinit, aki Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására érkezett hivatalos látogatásra Budapestre.

Az Országgyűlés Sajtószolgálata az MTI-vel azt közölte: a felek a megbeszélésen áttekintették a kétoldalú politikai kapcsolatokat, a nemzeti közösségeinket érintő kérdéseket, a visegrádi (V4) együttműködés, valamint az Európai Unió helyzetét, az országainkat érintő nemzetközi kihívásokat, beleértve az orosz-ukrán háborút, a béke mielőbbi megteremtésének lehetőségeit.

Magyarország soros EU-elnökségével kapcsolatban Kövér László elmondta: „minden erőnkkel azon leszünk, hogy az olyan kérdésekben, amelyekben Szlovákia és Magyarország hasonló álláspontot képvisel, előre tudjunk lépni.” A házelnök a hét fő prioritás közül kiemelte az illegális migráció megfékezését.

Ahogy korábban írtuk, a köztársasági elnököt Sulyok Tamás katonai tiszteletadás mellett fogadta a Parlamentnél. A magyar államfő kérte Peter Pellegrini támogatását, hogy hazánk, tisztességes közvetítőként, elősegíthesse elnöksége alatt többek közt az illegális migráció megfékezését, az európai védelempolitika megerősítését, a gazdaközpontú uniós agrárpolitikát, valamint a demográfiai kihívások tényleges megoldását.

Beszéltek a nemzeti kisebbségek helyzetéről is, és egyetértettek abban, hogy az együttélés támogatása mindkét fél érdeke, amelyhez a magyar köztársasági elnök reményei szerint muníciót ad a szlovák elnök leendő szlovákiai magyar tanácsadója is. Hozzátette, Magyarország minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy jelentős támogatást biztosítson a magyarországi szlovák közösség számára, miközben a magyarokról való gondoskodás szerte a világon prioritás számunkra.