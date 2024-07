Nemzetközi díjat kapott egy magyar egyetem

A QS mérvadó globális felsőoktatási elemzőcég a napokban díjjal ismerte el a Corvinus frissdiplomásainak kiemelkedő elhelyezkedési esélyeit. Az itt végzetteket valóban megfizeti a piac, a corvinusosok több százezerrel is többet kereshetnek, mint egy átlagos gazdasági diplomás – áll az intézmény csütörtöki közleményében.

„Foglalkoztathatóság – teljesítményjavulás” kategóriában idén a Budapesti Corvinus Egyetemet díjazta a Quacquarelli Symonds (QS), a világ egyik legnevesebb felsőoktatási minősítő szervezete. A méltatás szerint az egyetem jelentős lépéseket tett a végzettjei magas foglalkoztathatóságáért, olyan jövőbeli vezetőket nevelve, akik jelentős hatást gyakorolnak majd a saját szakterületükön. A díjat július 11-én, a QS idei európai felsőoktatási konferenciáján adták át a Barcelonához közeli Sitgesben, az elismerést Fehér Péter, a Corvinus nemzetközi vezetője vette át.

Ez a díj annak a közös erőfeszítésnek az eredménye, amiért a kollégáim az egyetemen folyamatosan dolgoznak, azaz hogy a Corvinus piacképes tudással rendelkező, motivált, munkára és fejlődésre kész diplomás fiatalokat képezzen. Büszke vagyok arra, hogy a teljesítményünket nemzetközileg is elismeri a világ egyik mérvadó felsőoktatási szakmai szervezete

– mondta Fehér Péter.

„A munkaerőpiac igazolja, jó úton járunk: az Oktatási Hivatal adatai szerint a corvinusosok bérelőnye kiemelkedő, átlagban bruttó 207 ezer forinttal keresnek többet, mint az összes gazdasági képzésen kilenc éve alapdiplomát szerzettek átlaga, ezzel a corvinusosok bruttó átlagbére a legmagasabb az országban” – hívta fel a figyelmet Szántó Richárd, a Corvinus alapképzésekért felelős dékánja a díjjal kapcsolatban.

Havi 1,1 millió forintos bérek

A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a mesterszakos diplomák közül szintén több szakkal is a Corvinuson végezve lehet a legtöbbet keresni, átlagosan akár mintegy 160-180 ezer forinttal többet, mint a hasonló magyarországi mesterszakot végzettek. Az Oktatási Hivatal legfrissebb, 2023-as adatai szerint

egy kilenc éve a Corvinuson végzett pénzügyes bére átlagosan havi 1,1 millió forint.

Mint írták, a Corvinus végzőseinek kétharmada már a tanulmányainak ideje alatt munkába áll, friss corvinusos diplomával pedig kevesebb mint egy hónap alatt el lehet helyezkedni. Corvinusos gazdasági alapszakos végzettséggel akár 140 százalékos bért is lehet keresni egy átlagos gazdasági alapdiplomáshoz képest.

Hozzátették: azt, hogy Corvinus-diplomával valóban könnyű hamar jó állást találni, a Financial Times legfrissebb, 2023-as rangsora is tükrözi, ár-érték arány szempontjából a Corvinus vezetés és szervezés mesterszaka a 17. a világranglistán. Az értékelés arra is rámutatott, hogy az ezen a szakon végzettek 99 százaléka három hónapon belül elhelyezkedett, a 2020-ban diplomázottaknak pedig kétharmadával nőtt a keresetük a végzés utáni két-három évben.