Megszólalt a szolnoki kalandparkban felrúgott kisfiú édesanyja

Sokkoló videót tett közzé a Szolnoki Városüzemeltetési Központ Kft. Úgy felrúgta az egyik kisfiút az őt kísérő férfi a szolnoki kalandparkban, hogy a gyerek a levegőben megpördülve a fejére esett, utána pedig a földön fekve maradt – számoltunk be róla korábban.

A gyerekek egy jászberényi küzdősportegyesület táborával mentek el a kalandparkba, ahol az edző agresszíven viselkedett. Az 53 éves A. Attila, akit 2020-ban Novák Katalin „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” Életműdíjjal is kitüntetett azért bántalmazta a kisfiút, mert az összeveszett egy másik gyerekkel a sorbanállás miatt.

Az esetről a gyerekek nem beszéltek, a kalandpark dolgozóinak azonban feltűnt, hogy a gyerekek rendkívül zaklatottak, az egyik el is sírta magát. Ezután nézték vissza a kamerafelvételeket és szereztek tudomást az esetről. A rendőrségi feljelentést azonnal megtették, a Szolnoki Rendőrkapitányság pedig garázdaság vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást. Az esetre a Magyar Karate Szakszövetség is reagált.

Az edző megfenyegette a gyerekeket, hogy hallgassanak az esetről

A gyerekek azután kezdtek beszélni a bántalmazásról, hogy a videó kikerült az internetre. Az egyik kisfiú, aki szemtanúja volt az esetnek, szintén csak ezután mesélt az édesanyjának.

„Annyit mondott, hogy a kisfiú hisztizett, hogy nem ő jön a sorba, erre a *** odalépett hozzá, elcibálta, felrúgta és utána ugye odafordult a gyerekhez, ami látszik is a videón, és azt mondta neki, »Mi van, kislány vagy? Sirjál«” – mondta az RTL-nek Marinka Tóth Petra, akinek gyermeke arról is beszámolt, hogy az edző utána meg is fenyegette a gyerekeket, hogy erről ne beszéljenek.

A kisfiú édesanyja is csak akkor szerzett tudomást a kalandparki incidensről, miután a Szolnoki Városüzemeltetési Központ Kft. közzétette a felvételt. Tóthné Nagy Judit, korábban nem volt biztos abban, hogy interjút akar adni, az RTL Híradónak mégis nyilatkozott.

„Annyit tudtam, hogy veszekedett valakivel, és amikor csütörtökön mentem érte, az edzővel nem találkoztam, csak az egyik kislány mondta, hogy Rolival volt egy kis gond. Leguggoltam hozzá, azt kérdeztem rögtön, hogy milyen volt a tábor. Mondta, hogy jó. És kérdeztem, milyen volt Szolnokon a kalandpark – azt mondta, hogy az nem volt jó. (...) Csak azt mondta, hogy összeveszett az egyik kisfiúval” – mesélte az anyuka.

Másnap találkozott az edzővel, de még ekkor sem volt tudomása a történtekről. Az edzővel arról beszélt, hogy szeretné edzésre járatni a gyerekét, mire az edző rövid jelemzész adott a gyerekről. Közölte az édesanyával, hogy gyermeke nem egy erős testalkat, de nagyon okos, intelligens, alázatos. Elmondta azt is, hogy „volt egy kis összeröffenésük, de rendezték”.

Egy másik gyerek édesanyja küldte át neki a videót, ekkor tudta meg Tóthné Nagy Judit, hogy kisfia miért nem érezte jól magát a kalandparkban.

Azt hittem, hogy ott csuklok össze, gyomorgörcs és az összes szőr állt rajtam, mert én erről semmit nem tudtam. Odahívtam Rolit, és kérdeztem, hogy mi volt, mondja el nekem. Akkor már elmondta. Ő azt hitte, hogy annyira rosszat tett, hogy ezt megérdemelte. És még szégyellte is

– idézte fel a kisfiával folytatott beszélgetést.

Az anya beszámolt arról is, hogy mi történt ezután. Miután a gyereket a földön hagyta, az edző visszament, leöntötte vízzel és felrángatta. „Mi vagy te, lány?” – kérdezte az edző.

Az edző ugyan közleményben bocsánatot kért, az anyuka azt szeretné, ha a férfi szeme láttára kérne bocsánatot a kisfiútól.

A Belügyminisztérium államtitkára szerint elfogadhatatlan, ami történt

Elfogadhatatlan és felháborító az, ami a szolnoki kalandparkban készült videón látható – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön az MTI-vel.

A gyerekeket mindenhol védeni kell. A gyermekbántalmazók ellen a legszigorúbban lépünk fel. Nincs kibúvó, nincs kegyelem annak, aki gyermeket bántalmaz

– fogalmazott Rétvári Bence a közleményben.

Kiemelte: a rendőrség a videófelvétel megismerése után azonnal nyomozást indított, és beazonosította, hogy az eset a jászberényi székhelyű Yakuza SE által szervezett tábor keretén belül, a szolnoki kalandparkban történt, ahol 41 gyermek vett részt. A nyomozásban azonosították az elkövető személyét.

„A rendőrség a minél gyorsabb eljárásra törekszik. Ennek érdekében a nyomozati iratok összeállításánál arra törekszik, hogy lehetőség nyíljon a bíróság elé állítás jogintézményének alkalmazására, így az elkövető gyorsabban felelősségre vonható, és rövidebb időn belül ítélet születhet” – hangsúlyozta Rétvári Bence.

Gyors és szigorú büntetésre van szükség ilyen esetekben, mert a gyermekek biztonsága a legfontosabb. A gyermekvédelmi törvény szigorításai révén lehetőség nyílik súlyosabb büntetés kiszabására

– fogalmazott az államtitkár.