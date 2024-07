A Ferencváros 10 millió forintjának köszönhetően megoldódott a Bethesda klímaproblémája

A nagy melegben fellépő műtőklimatizálási problémát a közösség erejével és a fenntartó Magyarországi Református Egyház segítségével sikerült megoldani a Bethesda Kórházban – közölte közösségi oldalán az intézmény.

„A kánikula okozta működési nehézségeinkre kórházunk fenntartója azonnal reagált, s rendkívüli segítségként kifizeti az elromlott klímaberendezés teljes szerelési költségét. A Ferencvárosi Torna Club sportolóinak és dolgozóinak 10 millió forintos segítségével pedig egy csapásra megoldódott azon helyiségek klimatizálásának finanszírozása, ahol ez még sürgősen szükséges” – írják a Facebookon.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy egy névtelenségét kérő kiemelt, nagy összegű támogatást adományozónak, az összefogásban részt vevő számtalan támogatónak és a cégek felajánlásának köszönhetően azon helyiségeket is klimatizálni tudják, amelyekben eddig nem is reménykedtek. A sürgősségi várakozó, a sebészeti betegőrző kórterem, a neurológiai betegfogadó tér, az ADHD-ambulancia vizsgálója, génterápiás kórtermük és az otthonlélegeztetési alváslabor légkondicionálása is megoldódik a következő hetekben.

Ahogy azt az Index korábban megírta, továbbra is nagy gondot okoz a hőség a magyar kórházakban. Az elmúlt napokban az ország több egészségügyi intézményből is arról érkeztek hírek, hogy nem működnek a klímaberendezések, így az egészségügyi ellátás átszervezésére van szükség. Július 18-án, csütörtök délután érkezett a hír, hogy a Bethesda egyik berendezése is tönkrement, melynek javítási költségeit nem tudják finanszírozni, így a Facebookon kértek segítséget.

