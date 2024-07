Bekeményítettek a rendőrök az Árpád hídon, nincs menekvés a szabálytalankodóknak

„Uram, az Árpád híd egy hetvenes szakasz, magának mégis sikerült kilencvennel mennie” – szabálytalan sofőrökre vadásznak az Árpád hídon és környékén a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai. Az elmúlt egy évben több tragikus kimenetelű baleset is történt ezen a szakaszon, ezért tovább fokozták az ellenőrzéseket.

Lénárt Krisztián, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának megbízott vezetője péntek reggel a hídon tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy zéró toleranciát hirdettek meg azokkal a sofőrökkel szemben, akik deviáns közúti magatartással közlekednek. Nem tűrik, hogy még egyszer valaki versenypályának nézze az Árpád hidat, ezért a tavaly július elsején történtek óta figyelik a szabálytalankodókat, aminek köszönhetően:

2538 gyorshajtóról készült felvétel,

a megengedett sebességhatárhoz képest 19 alkalommal kétszer gyorsabban hajtottak a sofőrök,

2200 alkalommal 86 és 95 kilométer per órával közlekedtek a felelőtlen autósok,

egy negatív rekorder pedig 161-gyel vágott keresztül a Duna felett.

Utóbbi tettét a rendőrök is díjazták, 260 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá.Dr. Lénárt Krisztián kiemelten hangsúlyozta, hogy mostantól a nap bármelyik szakaszában számíthatnak a sofőrök valamilyen ellenőrzésre a hídon. Nem csak a hagyományos traffipaxozásra készülnek a rendőrök, de mozgó, jelzés nélküli autóból is mérik majd a forgalomban közlekedőket. Sőt, apofátlan(tan)ító autók egyéb szabálytalankodásokat is figyelni fognak, így nem csak a sebességre kell majd figyelni, de a szabályos közlekedés más formáira is. Hozzátette, hogy ne a büntetés elkerülése miatt vezessenek az emberek a KRESZ-nek megfelelően, hanem mert mindenkit várnak haza.

Az ellenőrzéseket július 15-én kezdték el, és rögtön meg is lett az eredménye. A hídon feállított traffipaxok 93 gyorshajtót mértek be, a leggyorsabb 129-el száguldott, ezért 78 ezer forint közigazgatási bírságot kap. A jelzés nélküli, úgynevezett pofátlan(tan)ító autók tíz gyorshajtót állítottak meg, részükre összesen 448 ezer 500 forint közigazgatási bírságot szabtak ki és 36 büntetőpontot adtak a rendőrök.

A BRFK egy videót is közzétett az egyik akciójukról, amikor is rendre olyan sofőrök akadtak a horgukra, akik legalább 90-el hajtottak végig a hídon:

Az utóbbi időben több, olykor halálos autóbaleset is történt az Árpád hídon és környékén, kezdve a tavaly július elsején történt esettel, amikor egy átalakított Mercedes sofőrje egy spontán utcai versenyzés közben gázolt halálra egy kerékpárost a hídon.

Idén, a baleset évfordulója után pár nappal egy ellopott taxival a forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra egy férfi, majd frontálisan ütközött egy Suzukival. Az ütközésben hárman haltak meg, többeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Nemrég pedig az egy évvel ezelőtti baleset helyszínétől pár méterre gázolt el egy autós egy kerékpárost.