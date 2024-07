RTL: A miskolci és debreceni kórházakban is megszűnt a klíma

A Debreceni Gyermekklinikán 32 fok volt a kórtermekben annak ellenére, hogy a szülők vittek be saját ventilátorokat és léghűtőket, hogy gyereküknek elviselhetőbb legyen a kórházban töltött idő. Klíma nincs az intézményben, így az eszközök nélkül valószínűleg még ennél is sokkal melegebb, szinte már elviselhetetlen lenne a meleg az intézményben.

Egy másik kórteremben csak leszakadt sötétítőfüggönyök éktelenkednek a nyitott ablak előtt, a kórház pedig még egy ventilátort sem tudott biztosítani, hogy valamennyire enyhítsék a hőséget a betegek számára.

Több szülő is felvételt készített az áldatlan állapotokról, amelyet az RTL híradója gyűjtött csokorba. Az egyik anyuka szerint – aki három éjszakát töltött benn a kisfiával – „mint egy pokol”, olyan volt a kórtertem, se redőny, se árnyékoló, se reluxa, a férjével hozatott be plédet és törölközőt, hogy valamit az ablak elé tudjon lógatni árnyékolás gyanánt.

De nem csak Debrecenben uralkodnak kaotikus állapotok a csatorna szerint, Miskolcon daganatos betegek sugárkezelését állították le a héten, mert az intézményben tönkrement a klímaberendezés.

A három kezelésre alkalmas gépből már eddig is csak kettő működött, most viszont már „egyik gép sem üzemel” – számolt be egy néző a híradónak. A sugárterápiás központ telefonon annyit tett hozzá, hogy mindenkit értesíteni fognak, ha újra működnek a berendezések – előreláthatólag ez kedden következhet be –, de addig

senki nem kapja meg a kezelését. 140 betegről van szó.

Kunetz Zsombor egészségügyi elemző szerint ez a helyzet két dolog miatt alakult ki: egyrészt az „abszolút alulfinanszírozott egészségügy”, másrészt pedig az, hogy a kormány a priorritási sor végére helyezi a magyar egészségügy helyzetét, még a „honvédségre is arányosan többet költünk, mint az egészségügyre” – véli az elemző.

A kormány nem válaszolt a híradó megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják megoldani a fennálló problémákat és mikorra számíthat javulásra az ellátórendszer.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, több kórházban is hatalmas problémákat okozott a szokatlanul extrém és tartós hőség. A Bethesdában nem tudtak műteni és Facebookon gyűjtöttek klímajavításra, amivégül sikeresen zárult.

A Szent László transzplantációs osztályán szintén nem működik a klíma, de kétrészes helyszíni riportunkból kiderül, hogy nem csak ezzel van probléma, szinte minden kórház és egészségügyi dolgozó a létéért és megmaradásáért küzd 2024-ben Magyarországon.