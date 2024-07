Itt van Orbán Viktor bejelentése: versenyképességi paktumot terjeszt elő

Pénteken ismét interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban, amelyben beszélt a békemissziójáról, az újraválasztott Ursula von der Leyenről, de szót ejtett a Donald Trumpot ért merényletről is. A miniszterelnök bejelentette, hogy ősszel egy versenyképességi paktum előterjesztését tervezi, de beszélt a szolnoki kalandparkban történt felháborító esetről is.

Magyarország nem támogatta Ursula von der Leyent, mert – mint azt a miniszterelnök a Kossuth rádióban adott interjúban elmondta – harmatgyenge teljesítményt nyújtott az utóbbi években. „Von der Leyen az alkalmazottunk. Az európai költségvetésből kapja a fizetését. Nem azzal van baj, amit csinált, hanem azzal, hogy a miniszterelnökök hagyták, hogy ezt csinálja” – fogalmazott. „Mi adtunk ki folyamatosan irányvonalat, de ő nem azt tette, amit kellett volna. Gyenge volt a teljesítménye, egy jobb végrehajtót kéne találnunk” – vélekedett Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök elmondta, hogy „egy jobb főtitkárt kellett volna találnunk”.

Ne tekintsük politikai ellenfélnek Von der Leyent, tekintsük politikai ellenfélnek azokat a miniszterelnököket és képviselőket, akik Magyarország ellen dolgoznak

– jelentette ki a miniszterelnök, aki abban reménykedik, hogy a miniszterelnökök összetétele változik és „jobb utasításokat tudunk majd adni Von der Leyennek”.

Az áttörésre még várni kell

„A Patrióták Európáért frakció szempontjából nagy előretörést értünk el, mi vagyunk a harmadik legnagyobb erő, de az áttörésre még várni kell” – fogalmazott, hozzátéve, hogy arra majd a nemzeti választások után kerülhet sor, valamint a novemberi amerikai elnökválasztáson. „Tartom azt a tervemet, hogy az év végére a Patrióták a nyugati világban többségbe fog kerülni” – jelentette ki a miniszterelnök.

Probléma az EU-s politikában, hogy nem azt csinálják a vezetők, amit az emberek akarnak. Szoktak itthon gúnyolódni, hogy hányszor mondom, hogy az emberek mit akarnak. A vezetőknek az a dolguk, hogy megvalósítsák, amit az emberek akarnak. Köszönjön vissza a kormányzati döntésekben ez az akarat, hiszen demokrácia van

– jelentette ki a magyar kormányfő. Szerinte „az nem megy, hogy az emberek gondolnak valamit, megválasztják a vezetőket, akik elfelejtik, hogy miért választották meg őket és teljesen mást csinálnak.” Példaként a említette Manfred Weber német politikust, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának vezetőjét. „A baloldal migráció- és háborúpárti, a jobboldal pedig nem. A baloldal kigúnyolja a jobboldal családpolitikáját, miközben ők genderpártiak. Megvolt a lehetőség és meg is marad, hogy az európai emberek más Európát akarnak, mint amit a baloldal nyújt nekik” – mondta el meglátásait Orbán Viktor. Kijelentette: a Patrióták nemzetekből álló, büszke, migránsellenes, családpárti, háborúellenes, genderellenes erőt kínál. „Az emberek továbbra is balra adták a voksukat, akik eddig is rossz irányba kormányozták Európát, de változni fog ez, ez egy folyamat, lesz még jónéhány fontos választás EU-ban” – vélekedett.

Versenyképességi paktumot készít elő

Orbán Viktor a versenyképesség növelésével összefüggésben elmondta, hogy szerinte az emberek sokszor nem értik ennek a szónak a mélységét. „Ez azt jelenti, hogy hogyan élünk: ha jó a versenyképességünk, akkor jól élünk, ha nem, akkor nem élünk jól” – magyarázta a kormányfő, aki szerint ez azt jelenti, hogy a termékeinket el tudjuk adni.

Ebből a szempontból baj van, az EU-s versenyképességről Letta-jelentést készítettek, ezt a Tanács meg is tárgyalta. De lesz még egy jelentés is, és mindkettő a versenyképesség problémáját állítja középpontba. A magyar elnökség központi témája ez. Ebben a témában eredményt akarunk elérni, november 8-án versenyképességi paktumot terjesztek elő egy gyűlésen, ez reményeink szerint új fejezetet nyit és kijavítja az eddigi hibákat

– jelentette be Orbán Viktor. Szerinte a háborún még senki nem nyert csak veszített, „iszonyat mennyiségű pénz megy Ukrajnába, talicskával hordjuk oda a pénzt”. Eközben szerinte kevesebb pénz jut a gazdáknak, az elektromos átállást vissza kellett venni, az infrastruktúra-fejlesztést vissza kellett venni, mert minden pénz Ukrajnába megy – mondta. „Ha békepárti gazdaság lenne, akkor sokkal jobban állnánk, most háborús költségvetés van, ha 2025-ban már békeköltségvetés lenne, akkor az megkétszerezné a magyar gazdaság növekedését. Nem csak morális okokból kell véget érjen a háború, nem csak ezért volt a békemisszió, de mellette ott van az, hogy ez a magyarok érdeke. Sokkal több lehetőséget tudnánk nyitni a magyar emberek számára” – magyarázta a miniszterelnök.

Nem akarnak békét Moszkvában és Kijevben sem?

Orbán Viktor a békemisszióját ért negatív kritikákkal kapcsolatban elmondta, az európai liberálisokat nem vádolja haszonleséssel vagy spekulációval, nem vádolja őket, hogy Soros György zsebében vannak, de naivak. Szerintük a béke a felek lelkére beszéléssel működni fog, de ez félreértés. Itt a gyerekkórház ügye – mondta – ha nincs békemisszió, a háború kiterjed – vélekedett.

Én beszéltem mindkét féllel – egyedüli miniszterelnökként az EU-ban – és jelentést írtam róla: a két fél nem akar békét. Ne legyünk naivak! Nem fognak a felek lelkére beszélni, mert mindketten úgy gondolják, hogy nyerhetnek, az idő az ő oldalukon áll. Egyszer persze lesznek majd béketrágyalások, de mindkét fél azon dolgozik és abban reménykedik, hogy majd úgy ülhet a békeasztalhoz, hogy jobbak a feltételei

– jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte az európai liberális politikusok „azt gondolják, hogy szólnak Putyinnak, hogy ne bombázzon és nem fog, de ez naivitás”.

„Csak az erő politikája működik, a világ nagyhatalmai várják, hogy a béketárgyalások kezdődjenek meg, a háborúzó feleket rá kell venni, hogy kezdjék meg a béketárgyalást” – mondta. A miniszterelnök úgy látja, három olyan szereplő van, aki képes békét teremteni: az EU, az Egyesült Államok és Kína.

Ha ez a három erő megegyezik, hogy béke kell, akkor rá lehet őket kényszeríteni, hogy kezdjék el a tárgyalásokat. Kína békepárti, Trumppal az Egyesült Államok is az lesz, az EU-t kell már csak meggyőzni arról, hogy békét akarjon és ne háborút

– jelentette ki a kormányfő. Szerinte „erő kell a béke mögé, nem a lelkére beszélni a háborús embereknek”. „Mi ismerjük, hogyan működik a háború, a nyugatiaknak fogalmuk sincs róla” – vélekedett. A miniszterelnök ezután Amerika politikájának megváltozásáról beszélt, ami akkor következik be, ha ismét Donald Trump lesz az amerikai elnök. „Előre kéne gondolkodnunk. A fociban a gyerekeknél mindenki odaszalad, ahol a labda van, a profi fociban ez nincs így. Nekünk oda kéne mennünk, ahol a labda lesz, és oda kellene helyezkednünk: a béke mellé, mert a világ ott lesz november után” – mondta a miniszterelnök.

Egy háborús lövészárok-politika helyett egy békepárti politikát kéne támogatni

– fogalmazott. A kormányfő elmondta, hogy a bélemissziós útjairól mindig utólag tájékoztat. Elmondása szerint ez egy megalapozott óvatosság, mert „sok ellensége van a missziónak”.

Isten terve

Az interjúban a miniszterelnök kiemelte, hogy minden merényletet békepárti politikusok ellen követnek el. „A háborúpárti erők megpróbálják letakarítani a békepártiakat a politika színpadáról” – közölte Orbán Viktor. A Trumpot ért támadással kapcsolatban úgy fogalmazott, két nappal előtte tárgyalt az amerikai exelnökkel.

„Jó állapotban van, Isten nem engedte, hogy megöljék, mert terve van még vele. Beszéltem a mögötte dolgozó csapattal is, jó kapcsolataink vannak, mondhatnám részt veszünk a programírásban, és volt néhány olyan programpontja, amelyet örömmel hoznék át Magyarországra a jövőben” – mondta a kormányfő, aki példaként említette, hogy

a borravalót nem fogják adóztatni, ha Trump nyer – ezt jó dolognak tartja, és lát rá esélyt, hogy idehaza is bevezessék.

„Ilyen emberek ne dolgozzanak ebben az ágazatban”

A miniszterelnök utolsó témaként a szolnoki kalandparkban történt esetről beszélt. Szerinte ez „elviselhetetlen, tűrhetetlen, következményekért kiált”.

Ha táborba adom a gyerekeket, tudom, hogy ki szervezi azt, az felelősséggel tartozik értük. Gondoskodik róluk, épségben tartja őket és arról is gondoskodik jó esetben, hogy hasznosan töltsék az időt. Ott nem bánthatják a gyereket. Aki működteti a tábort, az tartozik felelősséggel. Ilyen embereknek nem akarjuk odaadni a gyermekeinket, ilyen emberek ne dolgozzanak ebben az ágazatban

– jelentette ki Orbán Viktor.

(Borítókép: Orbán Viktor 2024. június 21-én. Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)