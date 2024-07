Orbán Viktor a szolnoki kalandparkban történtekről: Ez tűrhetetlen

Orbán Viktor péntek reggeli Kossuth Ráidós interjújában kitért a szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazás ügyére, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy

elviselhetetlen, tűrhetetlen, következményekért kiált!

Miután megbeszélték a műsorvezetővel, hogy mindketten többszörös apukák, a kormányfő elmondta, hogy „táborba adjuk a gyerekeket, mindig is táborba adtam és ön is táborba fogja adni őket a nyáron. Ha odaadom őket, tudom, hogy ki szervezi azt, az felelősséggel tartozik értük” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Szerinte a tábori dolgozóknak gondoskodni kell róluk, épségben kell tartani és arról is gondoskodniuk kell, hogy hasznosan töltse a gyerek az időt.

Ott nem bánthatnak egy gyereket!

Véleménye szerint, „aki működteti a tábort, az tartozik felelősséggel”. A szolnoki esetre visszautalva kifejtette, hogy „ilyen embereknek nem akarjuk odaadni a gyermekeinket, ilyen emberek ne dolgozzanak ebben az ágazatban”.

Felrúgták a gyermeket

Ahogy arról az Indexen is több alkalommal beszámoltunk, a szolnoki kalandparkban – ráadásul erről videófelvétel is készül – egy kisfiú nem akart felmászni a kalandpark mászóterére, ezért az őt kísérő férfi – a gyerekekkel érkező egyik felügyelő – felrúgta a gyermeket. Az edző – akit korábban Novák Katalin kitüntetett – később a közösségi oldalán kért bocsánatot a kisfiútól és a szülőktől is és azt mondta, mindenben együttműködik az igazságszolgáltatással. A Magyar Karate Szövetség, amelynek a férfi tagja volt, közleményben határolódott el a bántalmazástól, mint írták,

A Magyar Karate Szakszövetség a Fegyelmi Szabályzatának és az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának megfelelő eljárásokat sürgősen megindítja az érintett személy ellen, és az eljárás lefolytatásának végéig az érintett személyt mindennemű karateoktatási tevékenységtől eltiltja.

Később a kisfiú anyukája is megszólalt az ügyben, szerinte a jászberényi küzdősport-egyesület táborából érkező gyerekeket az edző megfenyegette, hogy hallgassanak az ügyről és amíg a videó ki nem került, addig így is tettek.

Azt hittem, hogy ott csuklok össze, gyomorgörcs[öm volt] és az összes szőr állt rajtam, mert én erről semmit nem tudtam. Odahívtam Rolit, és kérdeztem, hogy mi volt, mondja el nekem. Akkor már elmondta. Ő azt hitte, annyira rosszat tett, hogy ezt megérdemelte. És még szégyellte is

– idézte fel a kisfiával folytatott beszélgetést az anyuka. Egy ügyvéd szerint a vétkes edző több év börtönbüntetést is kaphat.