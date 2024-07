Schobert Norbert elmeorvosi megfigyelésre vinné a szolnoki gyermekbántalmazót

Mint arról az Index is beszámolt, sokkoló videót tett közzé a Szolnoki Városüzemeltetési Központ Kft., miután a szolnoki kalandparkban súlyosan bántalmazta az egyik gyereket az őt kísérő férfi.

A felkavaró incidens azután történt, hogy a kisfiú összekülönbözött egy társával, miközben sorban álltak a mászófal előtt. Az anyuka szerint fia nagyon érzékeny, fél az ilyen kihívásoktól, ezért is lett feszült, amikor sorra került volna. Ezt látva az edző – aki egyébként a jászberényi karateegyesület vezetője – megbüntette.

Az esettel kapcsolatban Schobert Norbert is kifejtette véleményét, aki korábban rendőrtisztként szolgált. Péntek reggel a Mokkában a büntető törvénykönyv vonatkozó bekezdését is idézte, majd kijelentette, hogy szerinte nem garázdaságként kéne kezelni az ügyet.

Az, hogy egy karatemester rárúg egy 23 kilós gyerekre, szerintem védtelen személy elleni súlyos testi sértés kísérlete. Belehalhatott volna a kisfiú, és ő segítséget sem nyújtott neki, nem is foglalkozott vele. Ha én ekkor még százados lettem volna, ezt az embert őrizetbe vettem volna. Először is egy elmeorvosi megfigyelésre vittem volna, mert tuti, hogy flúgos a csávó, és utána mindenképp letartóztatom

– nyilatkozta Schobert.

A 24.hu beszámolója szerint a fitneszedző arra is kitért, hogy ha mindez a saját gyermekével történt volna, akkor egy fém baseballütővel „eltörte volna a karatemester mindkét térdét”, és azt várná, hogy büntetőjogi következménye legyen a történteknek.

A Magyar Karate Szakszövetség, valamint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is reagált a történtekre. Az edző akár több év börtön is kaphat. Később az is kiderült, hogy Novák Katalin, Magyarország volt köztársasági elnöke, korábban család- és ifjúságügyért felelős államtitkár életműdíjjal tüntette ki a bántalmazó karateedzőt.