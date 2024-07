Mit tegyünk, ha a forró napon parkoló autóban magányos gyermeket látunk?

Kánikulában akár percek alatt is bekövetkezhet a tragédia, ezért semmilyen élőlényt nem szabad zárt autóban magára hagyni – figyelmeztet Bense Tamás. Az esztergomi gyermekorvos arról is beszélt, mire kell figyelni a hőségben a gyerekeknél.

„A kisgyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mert önmagukban is kárt tehetnek, fulladás, sérülés, baleset következhet be. Az autóban egy meleg napon fél óra alatt hőgutát kaphat a kisgyermek, kánikula idején ez az idő drasztikusan lerövidül, és akár percek alatt tragédia következhet be” – figyelmeztet Bense Tamás esztergomi gyermekorvos.

Tragédia Szlovákiában

Mint beszámoltunk róla, július 17-én a kassai kerülethez tartozó Márkusfalván egy hároméves gyermeket egy felforrósodott autóban találtak, a mentősök a legközelebbi kórházba szállították, azonban az orvosok nem tudták megmenteni az életét.

Budapesten még június végén történt, hogy 35 perce az autóban lévő 1 és 3 éves kisfiúkhoz járókelők riasztották a mentőket, már akkor is meghaladta a 30 fokot a nappali hőmérséklet, nem sokon múlt, hogy nem lett nagyobb baj. Az anya akkor került elő, mikor már kiérkezett a rendőrség a járműhöz, ezért nem kellett feltörni az ajtót. A gyermekeket hőkimerüléssel megfigyelésre kórházba szállították.

Ugyanebben a hőségben Székesfehérváron egy 1 éves kislány ragadt az autóban, mert elromlott a központi zár. Az anya értesítette a rendőröket, akik hamar kiszabadították a gyermeket. Hasonló eset történt a múlt hónapban az Egyesült Államokban, az arizonai Scottsdale-ben egy anyuka nem tudta kivenni húsz hónapos gyermekét a Teslájából, mivel a lemerült akkumulátor miatt nem nyílt ki a jármű ajtaja, az ablakot sem lehetett lehúzni, szerencsére a tűzoltók épségben kimentették a gyermeket.

Pillanatok alatt 70 fok

A katasztrófavédelem közlése szerint a mostanihoz hasonló időben akár percek alatt a 70 Celsius-fokot is elérheti az autó belső hőmérséklete. Mukics Dániel, a hatóság szóvivője elmondta, a 112-es segélyhívót tárcsázva kollégáik gyorsan a helyszínre érnek, és ki tudják szabadítani a járműbe ragadt embert. A tűzoltók ilyenkor speciális kalapáccsal a bent lévőtől legtávolabbi üveget törik be, hogy kisebb legyen a kár, ne legyen sérülés.

A szakorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyen körülmények között egy kisgyermek testhőmérséklete 30 percen belül elérheti a 38 Celsius-fokot, egy óra alatt akár a 40 fokot, minél magasabb a külső hőmérséklet, ez az idő annál rövidebb. A csecsemők, kisgyermekek hőszabályozó mechanizmusa még fejletlen, az újszülötteknél egy ilyen helyzet még kritikusabb lehet.

Kisebb gondot jelent felébreszteni egy gyermeket, mint akár egy pillanatra magára hagyni. A bevásárlásnál sorok lehetnek, az ügyintézés elhúzódhat, a hosszúra nyúlt perceken pedig életek múlhatnak

– figyelmeztet a gyermekorvos.

Azt illetően, hogyan lehet észrevenni, hogy valaki alszik az autóban, vagy rosszul lett, a doktor hangsúlyozta: ilyen hőségben az autóban elaludni rendkívül kockázatos, ezért azt ajánlja, az arra járó azonnal cselekedjen. A kivörösödött arc, a verejtékezés megszűnése az életet veszélyeztető hőgutára utaló jelek.

„Az ijedtség ellenére érdemes körülnézni, hátha épp visszafelé tart a szülő, majd próbáljunk a járműben lévővel kommunikálni, ha nem sikerül, meg kell nézni, nyílik-e valamelyik ajtó, csomagtartó. Mivel percek alatt bekövetkezhet a tragédia, minél előbb ki kell szedni az autóból a gyereket, akár a tőle távolabb eső ablak betörésével” – mondta az orvos. A teljes test hőmérséklete ilyenkor meghaladja a 40 fokot, az illető kómába eshet, elsősegély nélkül ez halálhoz is vezethet.

Sokan attól tartanak, hogy ez esetben megbüntetnék őket rongálás miatt. A Btk. végszükségről szóló 23. §-a szerint ez esetben is indulhat eljárás, de ha a károkozás bizonyítottan életmentési céllal történt, azt megszüntetik, a veszély előidézéséért felelős személy esetében azonban nincs ilyen felmentés.

Ha sikerült kiszedni a felforrósodott gépkocsiból a gyermeket, hűvös, árnyékos helyre kell vinni, meg kell próbálni vizes borogatással hűteni a testét, a mentősök kiérkezéséig

– részletezi Bense Tamás, hozzátéve: vízzel itatni csak kortyonként és eszméleténél lévő embert lehet.

Hányás, szédülés, fejfájás, kipirult bőr, 40 fok feletti testhőmérséklet, az izzadás megszűnése mind az életveszélyes hőguta jelei, ami a szervezet túlmelegedése miatt következik be. Az enyhébb napszúrás több kisgyermeknél fordul elő a fejtetőt ért napsütés hatására. Ez hamarabb jelentkezhet, mint a felnőtteknél, mivel hajuk kevésbé védi őket, fejbőrük vékonyabb. Bense Tamás javasolja, ha a gyermek zavart, hosszas napon tartózkodás után belázasodik, bármilyen tünetet produkál, telefonon konzultáljon a szülő az orvossal, helyben egészségügyi szakemberrel. A napfénynek való hosszan tartó kitettség okozhat súlyosabb állapotot a gyermekeknél.

A strandon is figyelni kell a gyerekekre

A doktor ennek elkerülésére azt tanácsolja, hogy 11–15 óra között ne tartózkodjunk a napon, a gyerek a strandon főként árnyékban maradjon, legyen rajta olyan fejfedő, ami vállait is takarja. „A magas, 50-es faktorszámú naptej használatáról nem szabad elfeledkezni, de a parton is érdemes jól szellőző bő ruházattal takarni a gyerek testét. Az extrém UV-sugárzásban még a felnőttek is le tudnak égni a póló alatt, a gyermekek bőre még érzékenyebb. A gyermekkorban nem megfelelő fényvédelem káros hatásai felnőttként melanoma formájában is jelentkezhetnek” – figyelmeztet a gyermekorvos, rámutatva: nem véletlen, hogy a bőrgyógyászok közlése szerint az utóbbi tíz évben drasztikusan megemelkedett a bőrrákos esetek száma.

Bense Tamás arra is kitért, hogy a vízben, strandon gyakran fordul elő, hogy a gyerek lába megsérül kagylótól, kavicstól, ezért ajánlja, hogy a kicsiken a vízben is legyen fürdésre alkalmas lábbeli. A fertőtlenítő-, sebkezelő oldat a mindenkori családi patika része kell legyen.

A gyermekorvos azt is kiemelte, hogy a kiszáradás is gyakori ilyenkor. „A nyári melegben izzadással, párolgással több vizet veszít a szervezet, a gyermekeket fokozottan veszélyezteti a kiszáradás, szomjúságérzetük még nem kifejlett, ezért a szülőnek folyamatosan kis adagokban itatni kell őket. A folyadékszükséglet testsúlykilogrammtól függ, de egy két év körüli gyermeknek hőségben 1,5 litert ajánlott adni. A legjobb a víz és a szénsavmentes ásványvíz, de lehet rostos gyümölcslével, limonádéval, teával, levessel kiegészíteni.

A gyengeség, kábultság, szaporább szívdobogás, a napi 3-nál kevesebb vizeletürítés a kiszáradás jelei.

Ilyenkor apró kortyonként hűvös helyen itatni kell a gyereket, ha pedig az állapota nem javul, értesíteni kell az orvost” – figyelmeztet a gyermekorvos.

(Borítókép: Westend61 / Getty Images Hungary)