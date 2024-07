A kisfiút felrúgó karateedző sajnálja, hogy elvesztette Orbán Viktor bizalmát

Tagadja, hogy bántalmazta tanítványait a karateedző, aki felrúgott egy 7 éves kisfiút nemrég a szolnoki kalandparkban. A férfi szerint a sajtó állítja be erőszakos embernek, és nem tartja méltányosnak, hogy a történtekért halálos fenyegetéseket kapjon. Ügyvédjével hamarosan jogi lépéseket is tesz a „rágalmazók” ellen. A. Tibor vállalja a felelősséget, valamint sajnálja, hogy elvesztette Orbán Viktor miniszterelnök bizalmát.

Családi nyaralását tölti az a karateedző, aki nemrég felrúgott egy rá bízott kisgyermeket a szolnoki kalandparkban. A férfi szombaton Spanyolországból adott telefoninterjút az RTL Híradónak. A. Tibor tagadta, hogy megrögzött bántalmazó. Szerinte volt tanítványa és barátnője sem mond igazat a korábbi bántalmazásról, ezért nyilvánosság előtt történő rágalmazásért feljelentést tesz az ügyvédjével. Mint mondta, semmi nem igaz az állításokból, amelyek valótlanságát nagy részben dokumentumokkal is tudja igazolni. Hozzátette, hogy a karateedzéseknél az ütések, rúgások becsapódását sem lehet lekerülni, amit sportszakmailag és pedagógiailag helyes módon tanított.

„Semmilyen retorzió, büntetés és különféle olyan negatív jelenség nincs ebben a történetben, amit a sajtó sugalmaz, és erőszakos embernek állít be engem” – nyilatkozta a férfi, hozzátéve, hogy a rágalmak összeegyeztethetetlenek az életével. Mint mondta, azért keltik rossz hírét, mert nagyfokú irigység veszi körbe. A. Tibor állítása szerint a helyszínen leült a kisfiúval, és hosszasan bocsánatot kért tőle. Élete legsötétebb pillanatának tartja a kalandparkban történteket, ezért a teljes magyar harcművész- és sportvilágtól is szeretne bocsánatot kérni.

Az eset akkora felháborodást váltott ki, hogy még a magyar kormányfő is szót ejtett róla péntek reggeli rádióinterjújában.

A karataedző sajnálja, hogy Orbán Viktor bizalmát is elveszítette.

A férfi szerint a kalandparkban történtek óta családjával együtt rendszeresen kap halálos fenyegetéseket. A karateedző most saját négyéves kisfiát is félti, és bízik benne, hogy a gyermekvédők majd az ő gyermekéért is kiállnak. Nem tartja méltányosnak, hogy megöléssel fenyegetőznek egy felrúgás miatt. Kiemelte, hogy tetteiért vállalja majd a felelősséget, de szörnyűnek tartja, hogy ennyi „rágalom terjedjen”, és ilyen „lincskeltő hangulat” alakuljon ki vele szemben.

A Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, ám az edzőt egyelőre nem tudják kihallgatni külföldön való tartózkodása miatt.

Pócs János szerint a karateedzőnek „volt egy gyenge pillanata”

Pócs János az ATV Híradójában nyilatkozott a szolnoki gyermekfelrúgó karateedzőről. A Fidesz jászberényi országgyűlési képviselője védhetetlen tartja, amit a férfi a kalandparkban tett, bár úgy tudja, hogy a történteken kívül „soha semmilyen probléma nem volt” vele.

Kiemelte, hogy az edző nem véletlenül kapott állami kitüntetéseket, mivel 35 év alatt 500 gyereket nevelt fel, köztük olimpikonokat is. Pócs János szerint a karateedzőnek „volt egy gyenge pillanata, mint bármelyikünknek”.

Volt barátnője és egy tanítványa is bántalmazással vádolja

Ahogy az Indexen beszámoltunk róla, egy kisfiú nem akart felmászni a szolnoki kalandpark mászóterére, ezért az őt kísérő férfi – a gyerekekkel érkező egyik felügyelő – felrúgta a gyermeket. Az edző, akit korábban Novák Katalin kitüntetett, később a közösségi oldalán kért bocsánatot a kisfiútól és a szülőktől is, és azt mondta, mindenben együttműködik az igazságszolgáltatással. A Magyar Karate Szövetség, amelynek a férfi tagja volt, közleményben határolódott el a bántalmazástól. A. Tibort megfosztották danfokozataitól, a mester cím használatától, valamint visszavonták az edzői címét is.

Mint kiderült, nem ez az első eset, hogy agresszívan viselkedett, volt barátnője beszámolója alapján őt is bántalmazta. Elmondása szerint a férfi mindenkitől elidegenítette őt, és volt, hogy „ököllel verte telibe a fejét”. Egy volt tanítványa pedig arról számolt be, hogy az edző 17 évvel ezelőtt megerőszakolta.

Később a kisfiú anyukája is megszólalt az ügyben, szerinte a jászberényi küzdősport-egyesület táborából érkező gyerekeket az edző megfenyegette, hogy hallgassanak az ügyről, és amíg a videó ki nem került, addig így is tettek. „Azt hittem, hogy ott csuklok össze, gyomorgörcsöm volt, és az összes szőr állt rajtam, mert én erről semmit nem tudtam. Odahívtam Rolit, és kérdeztem, hogy mi volt, mondja el nekem. Akkor már elmondta. Ő azt hitte, annyira rosszat tett, hogy ezt megérdemelte. És még szégyellte is” – idézte fel a kisfiával folytatott beszélgetést az anyuka. Egy ügyvéd szerint a vétkes edző több év börtönbüntetést is kaphat.

