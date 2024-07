Hadházy Ákos: Sok ezer embert érinthet, hogy a hatóságok elutasították a gyógyszer-kérelmeket

Tavaly 3316 honfitársunk halhatott meg, vagy szenvedhetett tovább azért, mert elutasították egy új, hatásos gyógyszer iránti kélemet – írta Facebook-posztjában Hadházy Ákos független képviselő. A politikus szerint „néhány éve nőtt a kérelmek, de az engedélyek száma is. Látszólag boldogok lehetnénk ettől, de a valójában inkább mélyen szégyellje magát a kormány”.

A politikus bejegyzésében azt írta, hogy egy európai oknyomozó újságírói csoport döbbenetes dolgokat tárt fel: az elmúlt években törzskönyvezett 32 új, áttörést hozó gyógyszeréből Magyarországon csak 5 elérhető, mert a kormány szerint túl drágák. Majd kiemelte, hogy

Ausztriában, Németországban az összes gyógyszer hozzáférhető, de az EU összes országában jobb a helyzet, mint nálunk. A magyar kormány azzal védekezett, hogy nálunk egyedileg, méltányossági alapon lehet kérni ezeket a gyógyszereket.

Ezért kikérte az erre vonatkozó hivatalos adatokat, amelyekből kiderült, hogy „néhány éve nőtt a kérelmek, de az engedélyek száma is. Látszólag boldogok lehetnénk ettől, de a valójában inkább mélyen szégyellje magát a kormány” – vélekedett.

Majd több pontban is jelezte az észrevételeit:

a 3316 elutasítás 3316 emberi tragédiát jelent,

ezzel a 3316 elutasítással maximum néhány milliárdot spórolt a kormány

szerinte érthetetlen, hogy ha ilyen „sok” engedélyt kiadnak, akkor mi szükség egyáltalán az egész, elvileg csak néhány milliárdot spóroló rendszerre. Miért nem lehet egyszerűen nálunk is befogadni mind a 32 új, hatékony gyógyszert?

illetve arra is kitért, hogy szerinte a számok csalhatnak: a beadott kérelmek sorsáról adnak tájékoztatást. Ugyanakkor azt nem tudni, hogy hány olyan eset van, amikor az orvos szükségesnek tartana egy új gyógyszert, de be sem adják a méltányossági kérelmet, mert tudják, hogy úgyis elutasítás lenne a vége.

