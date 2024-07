ORFK: A lehúzott ablak sem megoldás hőségben

Percek alatt tragédiával végződhet, ha gyermekünket a kocsiban hagyjuk a kánikulában – erről beszélt a minap az Indexnek Bense Tamás esztergomi gyerekorvos. A vásárlás, ügyintézés elhúzódhat, történhetnek apróbb balesetek, így a percek hosszúra nyúlhatnak.

Minden évben történik baj

A hatóságok rendszeresen figyelmeztetik a lakosságot ennek veszélyeire, de mégis évente történnek tragikus esetek. Legutóbb a kassai kerülethez tartozó Márkusfalván egy hároméves gyermek halt meg amiatt, mert a felforrósodott autóban hagyták.

Itthon 2022 júniusában halt meg amiatt egy négyéves kislány, hogy a közel 50 fokra forrósodott iskolabuszon felejtették Tomajmonostorán, ahova óvodába szállították volna. Nem tűnt fel senkinek, hogy a kislány nem szállt le a 14-17 fő szállítására alkalmas buszról.

Azóta is rendszeresen előfordul, hogy autóban felejtett gyermek rosszul lesz. Június 19-én több településen melegrekord volt, 40 Celsius-fok közeli hőmérséklettel, mikor Móron egy kislány ragadt autóban. Véletlenül zárta rá a gyerekre az ajtót az édesapja, miután ezt észrevette, ijedtségében két kezével törte be az ablakot, hogy elkerülje a nagyobb bajt.

Még tavaly nyáron a révfülöpi bevásárlóudvar parkolójában egy kisgyermek zárta magára az autót, az indítókulcsot szüleitől kapta meg arra az időre, amíg ők beugrottak az üzletházba. A központi zárat nem sikerült visszanyitni, szakemberek segítettek kiszabadítani a gyereket, aki szerencsére épségben megúszta az esetet.

Ennek kapcsán lapunknak válaszolt az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtóirodája, amely hangsúlyozta: még akkor se hagyjuk a kocsiban a gyermekünket, ha résnyire leengedjük az ablakot.

Életveszélyes hőkatlan

Szakértői vizsgálatok kimutatták: a bezárt autóban 20 perc alatt 43 fokos hőség alakulhat ki már akkor is, ha kint csak 26-27 fok van. Egy olyan napon pedig, amikor 30-35 fok van, fél órán belül akár a 70 fokot is elérheti a jármű belső hőmérséklete. A BRFK videón illusztrálta, mi történik ilyenkor az autó belsejében.

Ezen a részben lehúzott ablak sem segít: az utastér belső hőmérséklete a vizsgálat szerint is mindössze 3 fokkal volt alacsonyabb, mint felhúzott ablakok mellett. Az átforrósodás tehát enyhe levegőátáramlás mellett is végbemegy, aminek egyenes következménye lehet a hőguta – ha valaki a zárt gépkocsiban tartózkodik, ami könnyen tragikus kimenetelű lehet – fogalmazott az Indexnek az ORFK.

„Cselekedjünk!”

Ha gyermeket látunk a kocsiban, ne vesztegessük az időt arra, hogy megkeressük a szülőket. „Késlekedés nélkül értesítsük a rendőrséget és a mentőszolgálatot a 112-es segélyhívó számon” – hangsúlyozta a rendőrség. A test nagyon gyors hőemelkedése hőgutát okozhat. Normális körülmények között a szervezet önmagát izzadással hűti, de extrém melegben ez a képesség még a felnőtt emberek esetén is megszűnik. A hőguta nagyon veszélyes állapot, ugyanis akár az agyat, akár más szerveket komolyan károsíthat, szélsőséges esetben akár halált is okozhat. Jellegzetes tünetei a kivörösödött arc, száraz bőr, de főleg a nagyon magas testhőmérséklet.

Ha ilyen helyzetben módunkban áll a babát kivenni a gépjárműből, azonnal helyezzük hűvös, árnyékos helyre az orvosi segítség megérkezéséig. Érdemes ilyenkor hideg vizes törülközővel törölgetni, legyezgetni vagy akár hideg vizes lepedőbe csavarni

– tanácsolja a hatóság.

A hőség más gondot is okoz az autóban

Az ORFK arra is felhívta a figyelmet, hogy ebben a forróságban a sofőröknek is fokozottan figyelniük kell, mert ilyenkor jelentősen megnő a balesetek száma. A kánikulai forróság rendkívüli módon megviselheti ember és állat szervezetét. Nagy melegben lankadhat a figyelem, türelmetlenebbé válunk, lassabbak a reflexek. „A volán mögé ülőknek a szokottnál is óvatosabban kell vezetni. Nagyon fontos, hogy hosszabb útnál tartsanak pihenőket, és sok folyadékot igyanak. Indulás előtt gondoskodjanak arról, hogy a járműben mindig megfelelő mennyiségű frissítő ital legyen embernek és állatnak egyaránt” – zárta a rendőrség, hozzátéve: a hőségben magunkra és egymásra is fokozottan figyeljünk.