Magyar Péter lett a Tisza Párt elnöke

Új elnököt választott a Tisza Párt hétfőn. A legújabb pártvezető az eddigi alelnök és a párt egyszemélyes arca, Magyar Péter lett. Az alelnöki posztokat Tarr Zoltán európai parlamenti képviselő, valamint Radnai Márk, a párt operatív vezetője tölti be ezentúl.

A Tisza Párt tisztújító közgyűlése után Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a párt őt választotta meg elnökének, míg alelnök lett Tarr Zoltán – szintén európai parlamenti képviselő, aki onnan lehet ismerős, hogy azonnal kirúgták munkahelyéről, amint felszólalt Magyar Péter áprilisi, Kossuth téri rendezvényén –, valamint Radnai Márk, a párt operatív vezetője.

A korábbi elnöknek, Szabó Attilának – aki a továbbiakban tiszteletbeli alapító elnök lesz – és alelnöknek, Somodi Erzsébetnek Magyar megköszönte az eddigi segítséget, valamint annak a sok ezer jelentkezőnek is köszönetet mondott, akik felvételüket kérték a pártba.

A párt új alapszabályának és szmsz-ének elfogadása után, várhatóan novemberben rendkívüli tisztújító kongresszust tartunk, amelyen megválasztjuk a párt új vezető testületének tagjait, figyelve arra, hogy a hölgyek egyenlő képviselettel rendelkezzenek minden poszton

– fejezte be posztját a Tisza Párt új elnöke.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Tisza Párt alig két hónapos kampányolása után a szavazatok csaknem 30 százalékát szerezte meg a június 9-i európai parlamenti választásokon, amivel 7 delegáltat küldhetett az EP-be, és rögtön kérvényezték is felvételüket az Európai Néppártba, az EP legnagyobb pártcsaládjába. A Fővárosi Közgyűlésbe emellett 10 delegáltat küldhet a párt, hiszen a fővárosi szavazáson is kiemelkedően szerepeltek, mindössze egyetlen jelölttel lemaradva a győztes Fidesz–KDNP mögött.