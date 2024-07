Őrizetbe vették, zárkába zárták és rabosították is Ábrahám Róbert újságírót azt követően, hogy megütötte Puzsér Róbert publicistát az előző hét végén.

A fizikai összetűzés még pénteken kora este történt, és először Ábrahám Róbert Facebook-posztjából derült ki, hogy rendőrségi ügy lett belőle, és hogy kihallgatták, miután magától bement a rendőrségre vallomást tenni. A felek szombaton megosztották a saját verziójukat arról, hogy miként is zajlott az összetűzés.

Ábrahám Róbert most azt mondta, hogy az első kihallgatás után újabb cselekményeket foganatosított ellene a rendőrség.

Szombat hajnalban megjelent a rendőrség, őrizetbe vettek a gyerekeim előtt, az ügyvédemet sem hívhattam fel. Hajnalban bezártak egy zárkába, rabosítottak, és kihallgattak

– mondta Ábrahám Róbert a Blikknek.

A lapnak mindezt a rendőrség is megerősítette, a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt írta nekik: „A feltételezett elkövető 2024. július 19-én 19 óra körül bejelentést tett a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságán, amely bejelentés alapján azonban akkor hivatalból üldözendő bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A sértett a feljelentését az orvosi ellátást követően 2024. július 19-én 22 óra körül tette meg a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságán, amely alapján felmerült a közvádra üldözendő bűncselekmény (súlyos testi sértés bűntett kísérlete) gyanúja.”

A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság rendőrei a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 33. § (2) b) pontja alapján a feltételezett elkövetőt 2024. július 20-án 0 óra 30 perc körül előállították, és a IX. Kerületi Rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki

– állt a közleményben.

Folytatódott az üzengetés: Puzsér „woke elmebajról” beszélt, Ábrahám szerint csak vétség történt

Puzsér Róbert már a hétvégén is beszélt az Indexnek arról, hogy miként történt az eset, és most ugyanazt a nyilatkozatot megismételte a Blikknek is, de némi kiegészítéssel.

Azt mondta: „Az eset kapcsán nyilvánvaló erőszak-relativizálás zajlik a nyilvánosságban. Azt hazudják, hogy egy szatirikus gúnyirat verbális erőszaknak számít, ami összemérhető a fizikai erőszakkal. Tehát felszámolnák a sajtószabadságot. Ezek szerint mostantól nem írhatom le azt, amit gondolok, mert beverik a pofámat?”

Nem vagyok hajlandó alkalmazkodni ehhez. Szólásszabadság van, ütésszabadság nincs. Elég a woke elmebajból!

– fogalmazott.

Mindeközben Ábrahám Róbert azt mondta a lapnak: „Vétséget követtem el. Puzsér azon dolgozik, hogy bűncselekmény legyen ebből, hiszen azt mondta, ököllel ütöttem [Ábrahám ezzel szemben azt állítja, hogy csak pofon ütötte Puzsért – a szerk.]. Büntetlen előéletem van, családom, feleségem. Nem bánom, amit tettem. A munkahelyemen gondolkodóba estek az ügy miatt, de végül kiálltak mellettem, én viszont számos megjelenést buktam emiatt.”

Nem baj, ha mindent elveszítek. Ez csak egzisztencia. A családom becsülete mindennél többet ér

– zárta gondolatait.