Fenyegetés, piramisjáték, csalás – Magyar Péter pártjához fűzhető személyek ügyei, amelyekről több lap is hallgat

Bár vitathatatlan a Tisza Párt sikere, hiszen alig két hónapos kampányolása után a szavazatok csaknem 30 százalékát megszerezték a június 9-i európai parlamenti választásokon, több vezető közéleti lap nemigen számolt be a párthoz fűződő személyek kétes ügyeiről. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni róluk.

Mint arról az Index is beszámolt, a Tisza Párt tisztújító közgyűlése után Magyar Péter bejelentette, hogy a párt őt választotta meg elnökének, míg alelnök lett Tarr Zoltán – szintén európai parlamenti képviselő, aki onnan lehet ismerős, hogy azonnal kirúgták munkahelyéről, amint felszólalt Magyar Péter áprilisi, Kossuth téri rendezvényén –, valamint Radnai Márk, a párt operatív vezetője.

A korábbi elnöknek, Szabó Attilának – aki a továbbiakban tiszteletbeli alapító elnök lesz – és alelnöknek, Somodi Erzsébetnek Magyar megköszönte az eddigi segítséget, valamint annak a sok ezer jelentkezőnek is köszönetet mondott, akik felvételüket kérték a pártba.

Bár Magyar Péter szerint aki az igazságot akarja, az mindenhova kapcsoljon, csak az Indexre ne, mi azért mégis megpróbáljuk bemutatni a tényeket. Ez azért is szükséges, mert még a Media1 is megírta, hogy több közéleti lap is visszatartja az információkat arról, hogy kik veszik körbe a pártelnököt.

Újságírókat fenyegetett

Radnai Márk, a párt új alelnöke például azzal került be a hírekbe 2015-ben, hogy újságírókat fenyegetett meg. Tudni kell róla elöljáróban, hogy – nem hivatalos életrajza szerint – Radnai 2012-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, Máté Gábor osztályában, színművész szakon. Mindeközben 2010-ben párhuzamosan felvételizett színházrendező szakra, ahol Székely Gábor és Bodó Viktor voltak az osztályfőnökei. 2011-ben megalapította a 011 Alkotócsoportot, amellyel a hazai színjátszásban nem megszokott progresszív, kifejezetten fiataloknak szóló, filmszerű színházat kezdtek el játszani.

A nyilvánosságban egy nagyobb visszhangot kiváltó eset köthető hozzá:

2015-ben – akkor már az Átrium Színház rendezőjeként – megfenyegette Koltai Tamás újságírót, színikritikust, hogy egyesével eltöri az ujját, miközben „kártékony csótánynak” is nevezte őt.

(Koltai Tamás 2015-ben elhunyt.)

Mint kiderült, Radnai azt vette magára, hogy Koltai Tamás többször is leszólta a munkáját, és egyebek mellett azt mondta róla, egyáltalán nem tud rendezni. Az Átrium utóbb a botrány miatt levette Radnai darabját a műsoráról, és elhatárolódott a megnyilvánulásától. Radnai Márk később a Facebookon elnézést kért Koltai Tamástól, de az Átrium vezetése ezt nem tartotta elégségesnek. Ráadásul mindeközben kiderült, hogy Csendes-Erdei Emesének, a Librarius kulturális magazin egyik munkatársának is szóba került az egyik végtagjának épsége, amikor Radnai megpróbált letiltani egy interjút telefonon keresztül.

A rendező utóbb egyébként azt mondta, hogy a hirtelen felindulásának oka nem is Koltai Tamás kritikája volt, hanem egy privát telefonbeszélgetés a munkáltatójával, ahol (Koltai véleményét megismételve) azt mondták neki, hogy nem tud rendezni, „és jó lenne, ha valaki megtanítaná”. Radnai később a Holnap tali! című sorozat rendezőjeként dolgozott, majd a Korhatáros szerelem második évadát is ő rendezte, és a Drága örökösök főrendezője lett. 2020-ban megalapította a SzínházTV nevű platformot, amely színházközvetítésekkel foglalkozik. 2023-ban a Thália Színházban rendezett egy olyan darabot, amelyről írtunk az Indexen is.

Fideszes képviselőből piramisjátékos

Nem Radnai az egyetlen, akinek támadható a múltja. Bár Deák Boldizsár már nem tagja a Tisza Pártnak, tudni kell róla, hogy ő volt annak az egyik alapítója. Korábban – 2006 előtt – fideszes önkormányzati képviselő volt Eger önkormányzatában, de a Demeter Ervin, az első Orbán-kormány polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter nevével fémjelzett helyi szervezet feloszlatása után nem került vissza a pártba. Több alkalommal próbálkozott a helyi politikába beleszólni, főleg úgy, hogy az ő tulajdonában állt korábban a Rádió Eger is.

Deák Boldizsárról a Magyar Nemzet azt írta korábban, hogy ügynök és besúgó volt, és Sólyom fedőnéven jelentéseket írhatott a rendszerváltás előtt. Továbbá a Metropol szerint az utóbbi évtizedek legnagyobb piramisjáték-botrányában is volt szerepe a Tisza Párt alapítójának.

A lap azt írta, Deák személyesen vagy feleségét maga elé tolva éveken át részt vett az 1200 embert megkárosító, összesen 8 milliárdos piramisjátékban. A bírósági dokumentumok és nyomozati vallomások alapján Deák szerepe az volt, hogy hamis ingatlan jelzálogot biztosítson a kicsalt pénzek „fedezeteként”, és kamuszerződésekkel csalták lépre, tévesztették meg az áldozatokat.

Csalássorozat és magánokirat-hamisítás

Érdemes megemlíteni még Sájer Mária Judit ügyét, aki Magyar Péter gazdasági vezetője és titkárságvezetője volt, és egyben ő egykori barátnőjének édesanyja. Sájer Mária Judit a Metropol szerint egy bűnszervezet tagjaként elkövetett csalás miatt került börtönbe. A lap állítása szerint

a banda 1200 embert verhetett át, akiket összesen 8 milliárd forinttal károsítottak meg, és ebből 7 milliárdot azóta sem sikerült előkeríteni.

Sájer Mária Judit Magyar Péter több rendezvényén is feltűnt korábban a szervezők közt. A Metropol szerint ő kezelte a pénzügyeket, számlákat, fizette a beszállítókat, és a színpadi technikát, továbbá a testőröket irányította. A lap szerint az ellene évekkel ezelőtt hozott, jogerős ítélet indoklásában az szerepelt, hogy bűnszervezetben követett el folytatólagos csalássorozatot és magánokirat-hamisítást éveken keresztül. Mint írták, az áldozatokat azt ígérve lopták meg, hogy „fialtatják” a pénzüket, több kamatot adnak a bankoknál, de semmilyen valós pénzügyi tevékenységet nem végeztek, a beszedett pénzeket elköltötték, elrejtették, illetve a rendszerbe korábban belépők kifizetésére fordították.

A lap szerint Sájer Mária Judit személyesen azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, filmgyártásba fekteti be a pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, és volt olyan ember, akitől egyedül 108 milliót csalt ki.

Hozzátették: Sájer Mária Judit a bírósági vallomásában elismerte, hogy „nem volt ismeretlen” számára ez a pénzügyi modell, vagyis bevallotta, hogy több más piramisjátékban is részt vett. Súlyosbító körülményként értékelte a bíróság, hogy Sájer Mária akkor is folytatta az emberek kifosztását, amikor a banda egyes tagjait már letartóztatták, és még akkor is milliókat csalt ki több emberből.

Magyar Péter cáfol

Magyar Péter ezt követően reagált is az utóbbi vádakra, szerinte a Metropol „a magánélet legmélyebb részeit sem tisztelő, aljas lejárató cikket jelentetett meg a barátnőm édesanyjáról, aki egyébként semmilyen pozícióval nem rendelkezik a Tisza Pártban, és, ellentétben a fideszes oligarchákkal és politikusbűnözőkkel, tisztességes munkából tartja el a családját. A hazug cikkek miatt természetesen feljelentést teszünk és kártérítési pert indítunk” – írta Magyar Péter, aki egyébként tételesen nem cáfolta a cikk állításait.

Mint ismert, a Tisza Párt alig két hónapos kampányolása után a szavazatok csaknem 30 százalékát szerezte meg a június 9-i európai parlamenti választásokon, amivel 7 delegáltat küldhetett az EP-be, és rögtön kérvényezték is felvételüket az Európai Néppártba, az EP legnagyobb pártcsaládjába. A Fővárosi Közgyűlésbe emellett 10 delegáltat küldhet a párt, csakúgy mint a Fidesz.