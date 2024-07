Nézőpont Intézet: Minden második magyar Orbán-párti

A Nézőpont Intézet legfrissebb, reprezentatív, 2024. július 15–17. között 1000 fő telefonos megkérdezésével készült kutatásából az is kiderül, hogy változatlanul a Fidesz–KDNP vezeti a pártversenyt júliusban, ráadásul Orbán Viktort két és félszer többen (49 százalék) tartják a miniszterelnöki pozícióra legalkalmasabb személynek, mint Magyar Pétert (19 százalék), továbbá hétszer többen, mint Dobrev Klárát (7 százalék).

Egy országgyűlési választáson a szavazatok 47 százalékát szerezné meg a Fidesz–KDNP, ami ugyan 2 százalékponttal magasabb, mint a júniusi európai parlamenti választási eredménye, de valójában hibahatáron belüli az elmozdulás – közölték.

A Tisza Párt 29 százalékos támogatottsággal rendelkezik (júniusban mintegy 30 százalékot ért el), a DK–MSZP–Párbeszéd koalíciója pedig megismételné az EP-választáson elért 8 százalékos eredményét.

A Mi Hazánk Mozgalom magabiztosan a bejutási küszöb felett áll, akár 9 százalékot is elérhetne egy most vasárnapi országgyűlési választáson (az EP-választáson csaknem 7 százalékot ért el). Az EP-választáson mandátumot nem szerző pártok közül a Kétfarkú Kutya Pártnak lenne a legnagyobb esélye (5 százalék) bejutni a parlamentbe (júniusban mintegy 4 százalékot ért el), ugyanakkor a többi mikropárt támogatottsága már együttesen is csak 2 százalék (az EP-választáson még 7 százalék felett voltak).

A megkérdezettek Orbán Viktort tartják legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra

Az egyes politikai vezetők miniszterelnöki alkalmasságának megítélésére is fény derült, ez alapján egy esetleges országgyűlési választás potenciális kormányfőjelöltjei közül egyértelműen Orbán Viktort tartják a magyarok a legnagyobb arányban (49 százalék) Magyarország vezetésére a legalkalmasabbnak – írja kutatása alapján a Nézőpont Intézet. Hozzáteszik, a választás óta új európai pártszövetséget alapító magyar kormányfő pozitív megítélése ebben a kérdésben még a kormánypártok népszerűségét is meghaladja.

A legnagyobb ellenzéki párt vezető személyét, Magyar Pétert a magyarok 19 százaléka tartaná a legalkalmasabb kormányfőnek. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt szimpatizánsainak legalább harmada a politikus személyétől függetlenül vagy annak ellenére támogatná Magyar Péter pártját.

A Dobrev Klárát legalkalmasabb miniszterelnöknek tartók aránya (7 százalék) sem nagyobb a DK–MSZP–Párbeszéd szavazótáboránál, és a Mi Hazánk szavazóinak arányához képest is csak feleannyian (4 százalék) vannak, akik Toroczkai Lászlóban látják a legalkalmasabb kormányfő személyét.