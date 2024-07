Nyomkövetőt kapott a 88 éves magyar férfi, aki át akarta venni a hatalmat az országban

Az ügy 2024 januárra nyúlik vissza, amikor a rendőrség közölte, hogy őrizetbe vettek több embert, akik társaikkal az ország irányításának átvételére készültek, és kilátásba helyezték a magyar rendőrök és katonák lefegyverzését is (a csoport tagjai valójában már 2023 novemberben bejelentették, hogy megalakítják a „Szkíta Magyarországot”, és azt, hogy megindították a nemzeti szabad katonai csapatok felfegyverzését).

Ezt követően arra is fény derült, hogy a Mi Hazánk Mozgalom korábbi nagykanizsai elnöke is érintett volt az ügyben, továbbá az is, hogy a csoport tagjaként őrizetbe vett idős férfi – Szigeti Sándor, aki januárban 88 éves volt – már 2021-ben kormányzói esküt tett (erről videó is készült, amely itt megtekinthető).

Az idős férfit most a Blikknek sikerült utolérnie, így kiderült, hogy a januári őrizetbe vétel, majd letartóztatás után végül február végén szabadon engedték, de előtte még nyomkövetőt helyeztek a lábára. Szigeti azt is elmondta a lapnak, hogy miként vitték el a készenléti rendőrök.

Elbújtak, ellepték az egész udvart, letaposták a virágokat és átnéztek mindent. Végül az egyiküket beengedtem volna, de több tucatnyian becsődültek. Vagy három órát ültem velük, de meg kellett mérni a vérnyomásom, mert rosszul éreztem magam, ezért kórházba szállítottak

– mondta Szigeti Sándor, aki az egy hónapos letartóztatását az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben töltötte, a szabadulás után pedig négy hónapig nem hagyhatta el váci otthonát, de azóta szabadon mozoghat a városban.

Magyarország kormányzójának tartja magát, még mindig át akarja venni a hatalmat

A férfi a Blikknek nyilatkozva kitért az említett videóra is, amelyen a kormányzói esküje látható, és közölte, hogy még mindig kormányzónak tartja magát.

„Amikor bő két éve megválasztottak, s letettem az esküt, eldöntöttük, hogy elkezdjük Magyarországot építeni, amit tovább akarunk folytatni! Amióta letartóztattak, csak kínlódok, de én vagyok a kormányzója a nagy, történelmi Magyarországnak. Egészen pontosan 5415 tiszta magyar emberünk van, akik mind velem tartanak” – mondta, hozzátéve:

Nem akarom hirdetni, hogy a továbbiakban mit hogyan fogok csinálni, de nem adom fel. Nem lehet feladni, hiszen engem megválasztottak. De egyszerűen, magyarosan fogjuk átvenni a hatalmat. Nem ismerem el azt, ami jelenleg Magyarországon van.

Kitért arra is, hogy királyságot akarnak csinálni az országból. „Először helyre kell állítani a rendszert, aztán, amikor minden rendben van, keresünk egy királyt vagy nevelünk egyet. A legfontosabb, hogy magyar ember legyen” – közölte Szigeti Sándor.