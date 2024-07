Átadták a Nemzetközi Vöröskereszt kibővített budapesti irodáját

Átadták kedden a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IFRC) kibővített budapesti irodája, ez lehetővé teszi majd a szervezet tevékenységének további erősítését – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A tárcavezető az irodaátadó ünnepségen arról számolt be, hogy az IFRC nyolc évvel ezelőtt választotta a magyar fővárost globális szolgáltatási központja színhelyének, s azóta immár másodjára bővítették ki a szervezet irodáját, ami lehetővé teszi a humanitárius tevékenység további erősítését. Elmondta, hogy jelenleg 118 magyar és 110 külföldi állampolgár dolgozik az irodában, viszont a bővítés nyomán akár 280-ra is felmehet a munkavállalók száma.

Igen fontosnak nevezte a lehető legkedvezőbb működési körülmények biztosítását, ami a szavai szerint segítheti a szervezetet abban, hogy a legmagasabb szinten tudja végezni a munkáját. Ennek érdekében a kormány további támogatásáról biztosította az IFRC-t, kitérve a munkatársak adómentességére is, amit még az Országgyűlésnek is jóvá kell hagynia ősszel.

A miniszter kiemelten utalt az orosz–ukrán háborúra és következményeire

Ezután arra emlékeztetett, hogy jelenleg az emberiség a veszélyek korát éli, amikor is a világ több mint harminc pontján tombol fegyveres konfliktus, súlyos szenvedést okozva sokaknak. Kiemelte, hogy Európában is már két és fél éve háború dúl, miközben ennek lehetőségével szinte senki sem számolt már. És hozzátette, hogy az ukrajnai válság szomszédos államként hatalmas kihívást jelent Magyarország számára is.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban szívszorítónak nevezte az emberi katasztrófákat, s tudatta, hogy mintegy 1,3 millió menekült érkezett hazánkba Ukrajnából az utóbbi években, sokan elszakadtak a családjuktól. Aláhúzta, hogy a magyar hatóságok teljesítik kötelezettségeiket, körülbelül 1500 iskolába és óvodába járnak Ukrajnából érkezett gyerekek, ahogy az érintettek egyenlő hozzáférést kapnak az egészségügyi ellátáshoz is, illetve a kormány támogatja a menekültek munkavállalását.

Kitért a magyar–ukrán határon játszódó drámai jelenetekre is, amelyeket ahhoz hasonlított, mint mikor az egykori NDK határán a fegyveres erők tartották vissza a menekülő embereket. Megismételte, hogy a csatatéren jól láthatóan nincs megoldás, ott csak pusztítás és halottak vannak, a rendezésnek ezért a tárgyalóasztalnál kell megszületnie, párbeszéd útján.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország nagy erőkkel képviseli a béke ügyét, amiért súlyos támadások érik, a kormány azonban ennek ellenére is folytatni fogja békepárti politikáját, sőt még határozottabban fog síkra szállni a békéért.

A Hungary Helps ügynökség keresztény közösségeknek nyújt segítséget

A miniszter méltatta a magyar Hungary Helps ügynökséget is, amely 360 humanitárius projektet vitt már végbe 64 különböző országbanm nagyjából 120 millió dollár összértékben. Kifejtette, hogy a szervezet célja annak biztosítása, hogy a keresztény és más közösségek meg tudjanak maradni ott, ahol már évszázadok óta élnek, ne kényszerüljenek menekülésre.

Leszögezte: Magyarország több mint ezeréves keresztény államisággal rendelkező országként különös felelősséget érez a keresztény közösségek iránt világszerte.

Mi úgy gondoljuk, hogy az egyik legfőbb aspektusa az emberi jogoknak, hogy mindenkinek meglegyen a joga ahhoz, hogy az otthonában éljen, biztonságos és békés körülmények között. A nemzetközi közösségnek az kell legyen a legfontosabb célja, hogy az emberek ezen alapvető jogait helyreállítsa, és én úgy gondolom, hogy ebben az IFRC vezető szerepet játszik.

− fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Végezetül pedig közölte, hogy Magyarország 1921 óta, tehát már több mint száz éve tagja az IFRC-nek, és a magyarok szívéhez nemcsak a humanitárius tevékenysége miatt áll közel a szervezet, hanem azért is, mert a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére ünneplik hazánkban az anyák napját.