Díszesebb és zöldebb formában újul meg a Budavári palotanegyed

Nemcsak látványos világörökségi helyszín, hanem a független magyar állam egyik szimbolikus helyszíne is a Budavári Palotanegyed szívének tartott Szent György tér. A terület a Nemzeti Hauszmann Program keretében születik újjá.

A Karmelita épületegyüttest 2018 végére megújították, 2019-ben megszüntették az autós forgalmat és a parkolást a téren, így a területet ismét a gyalogosok vehették birtokba. Továbbá átmeneti tájépítészeti megoldásokkal újították meg a zöldfelületeket és pihenést szolgáló utcabútorokat helyeztek ki.

A tér nyugati oldalán jól haladnak az egykor itt állt József főhercegi palota visszaépítésével. A Magyar Építő Zrt. által kivitelezett épület az Alkotmánybíróság otthona lesz. Hamarosan elkészül a Honvéd Főparancsnokság épülete is a Fejér-B.Á.L. Zrt. munkájával, ahová a Hadtörténeti Intézet és Múzeum költözik. Tervezett ütemben haladnak a Budavári Palota északi szárnyának helyreállításával is. A megújult épületrészben palotatörténeti kiállítással várják majd a látogatókat.

A Szent György tér többfunkciójú városi térként születik újjá

A munkálatokat várhatóan 2025 első felében kezdik meg, és bár több jelentős fejlesztés ütemezését kell majd összehangolni, a tervek szerint pár éven belül egy újjászületett teret adhatnak vissza a látogatóknak. A tér kialakításában követi majd a történelmi hagyományokat, de megfelel a mai elvárásoknak is. Igazi ékessége lesz a Budavári Palotanegyednek, új zöldfelületeivel közparkként lehetőséget nyújt majd a kikapcsolódásra.

A tér központi eleme a Szabadság oszlopa lesz, amely Marco Casagrande tervei alapján készül. Az olasz származású, neves építész és szobrász még 1848-ban álmodta meg a forradalom által ihletett nagyszabású kompozícióját, azonban műve eddig nem valósult meg.

A díszesen faragott, impozáns oszlopon allegorikus formában jelenik majd meg a 12 pont, tetején Hungária nőalakja lesz látható. A szobrot egy 12 szögletű, vízzel teli márványmedence veszi majd körül három oroszlán faragvánnyal.

Bővülő lehetőségek a sétálóknak

Az új oszlop körüli térrész díszburkolatot kap. Időtálló, díszes és természetes kőanyagokat alkalmaznak, melyekhez újrahasznosítják a jelenleg járófelületként szolgáló nagy kockaköveket is. A fő közlekedési útvonal továbbra is a Szent György utcán lesz, de a jövőben tágasabb térrészeken lehet átsétálni, és biztosított lesz az akadálymentes közlekedés is. A várfal mentén egy széles sétautat alakítanak ki a Tóth Árpád sétány folytatásaként. A polgárváros északi csatlakozásánál nagyobb fogadóteret hoznak létre, középpontjában a nemzeti lobogóval.

A tervek szerint visszahelyezik a korábban is a téren álló szobrokat és műalkotásokat, méltó és végleges helyszínt biztosítva számukra. A középkori, egykor itt állt Szent Zsigmond templomra emlékeztető műromokat eltávolítják, hiszen a régészeti feltárás azt bizonyította, hogy azok jelenleg nem a templom egykori helyén állnak. A látogatók számára 21. századi digitális megoldásokkal idézik majd meg a templom látványát.