Már két magyar csecsemő is meghalt szamárköhögés miatt

Magyarország két különböző pontján halt bele két csecsemő a szamárköhögés akkut szövődményeibe. A védőnők azt ajánlják, hogy a várandós kismamák az utolsó trimeszterben oltassák be magukat és a közvetlen hozzátartozók is tegyenek így. Idén már 153 gyanús esetet regisztrált a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Két csecsemő meghalt Magyarországon szamárköhögés és annak akkut szövődményei miatt. A két haláleset az ország két különböző pontján történt. A csecsemők otthon kaphatták el a betegséget – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Míg korábban csupán évente egy-két szamárköhögéses megbetegedés fordult elő Magyarországon, az idén már 153 gyanús megbetegedésről érkezett bejelentés, hatvanöt esetben pedig be is bizonyosodott, hogy erről a fertőző, bakteriális betegségről van szó a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint.

A cseppfertőzéssel terjedő, eleinte enyhe megfázás tüneteihez hasonló, majd súlyos köhögési rohamokkal járó betegség a kisbabákra a legveszélyesebb.

Náluk a köhögési rohamok esetleg légzésleálláshoz is vezethetnek, mert a köhögési rohamok után egyszerűen nem vesznek levegőt a csecsemők és megfulladhatnak, ezért a halálozás is náluk gyakoribb

– mondta el az RTL Híradónak Pék Tamás infektológus.

A védőoltást először két hónaposan, majd három és négy hónapos korban adják be a babáknak, ez után alakul ki a teljes védettség, a védőnők ezért azt ajánlják, hogy a várandós anyukák az utolsó trimeszterben oltassák be magukat, sőt a családtagok is. Hiába 98 százalékos az átoltottság Magyarországon, a gyermekkorban beadott oltás felnőttkorban már nem véd, így könnyen megfertőzhetik a csecsemőt, ezért érdemes az oltást megismételni.