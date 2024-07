Így reagáltak az egyetemek a ponthatárok megjelenése után

Több budapesti egyetem is reagált a felvételi ponthatárok megjelenése után. Az intézmények sajtóközleményeiből kiderült, hogy az ELTE-re idén rekordszámú pedagógusjelölt nyert felvételt, a BME-re pedig ismét kiváló tanulmányi eredményekkel kerültek be a diákok. A legmagasabb ponthatár a nappali alapképzések ösztöndíjas helyeire a Corvinus Egyetemnél volt. Itt 478 pontot kellett megszerezniük a diákoknak ahhoz, hogy bekerüljenek az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapképzésre.

A nagyobb egyetemek már csütörtök éjszaka vagy péntek kora reggel közleményben reagáltak az idei felvételi ponthatárok megjelenésére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) sajtóközleményében azt írta, a csaknem 12 ezer felvett jelentkezőből rekord számú, 2500 tanuló kezdi pedagógusjelöltként a tanulmányait. Ami kiemelten fontos az intézmény számára, tekintve, hogy ez az elsőszámú, a pedagógusképzés teljes spektrumát lefedő egyetem Magyarországon.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (BME) összesen 4772 tanuló nyert felvételt, akik az intézmény szerint idén is kiváló tanulmányi eredménnyel kerültek be a képzéseikre.

ITT AZ ALAPKÉPZÉSI ÉS OSZTATLAN SZAKOKRA FELVETT HALLGATÓK ÁTLAGOS PONTSZÁMA MEGHALADJA A 400-AT, TÖBB ESETBEN PEDIG 430-AT IS.

Emellett a felvételizők több mint 90 százaléka olyan pluszteljesítményeket is nyújtott, mint a nyelvtudás vagy versenyeredmények, amelyekkel megszerezték a maximális 100 intézményi pontot. Bihari Péter, a BME oktatási rektorhelyettese a sajtóközleményben kihangsúlyozta: a BME-n szerzett diploma akár százezres pluszt is jelenthet a fizetésben, emellett a műegyetem diplomaértékét a nemzetközi elismertsége is növeli.

A legmagasabb ponthatár a nappali alapképzések ösztöndíjas helyeire idén a Corvinus Egyetemé volt a. Itt a legmagasabb pontszámot – 478 pontot – gazdasági területen idén is az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapképzésre kellett összegyűjteni. Az intézmény közleményéből az is kiderült, hogy az 1871 felvett hallgató többsége már angol nyelvű képzést választott.

121 ezren jelentkeztek idén az egyetemekre

Mint arról beszámoltunk, szerda este 20 órakor hozta nyilvánosságra a felvi.hu a felsőoktatási ponthatárokat. Idén, majd' 121 ezren jelentkeztek valamely szeptemberben induló felsőoktatási képzésre. Ez volt a második év, hogy nincs a központi 280-as minimumponthatár, idén pedig bonyolította a helyzetet, hogy most előszőr az intézmények maguk dönthettek a maximálisan adható 100 többletpontról.

Szintén új szabály volt, hogy a középszintű érettségi most kevesebb pontot ért. A megváltozott felvételi eljárás miatt egyes intézmények, például a Szegedi Tudományegyetem, majd a Felvi is pontszámító kalkulátort hozott létre. Arról, hogy idén milyen pontokkal lehetett bejutni a a legnépszerűbb szakokra, itt olvashatnak.