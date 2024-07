Megszólalt Karsai Dániel elhunyt harcostársáról

Erzsébet óvónő volt – kell ennél többet mondani? – rövid bejegyzésben emlékezett meg a hétfőn elhunyt Dunavölgyi Erzsébetről Karsai Dániel. Harcostársa 54 évesen vesztette életét, két évvel korábban diagnosztizálták a gyógyíthatatlan betegséggel, miután egy óvodásoknak tartott gyakorlat közben nem tudott lábujjhegyre állni, és érezte, hogy valami nagy baj van. „Az ember ilyenkor nem arra gondol, hogy halálos beteg” – nyilatkozta akkoriban.

Az ALS-ben szenvedő nő másfél hónappal ezelőtt került hospice-ellátásba, az állapota folyamatosan romlott. Az utolsó napokban már a nyelés és a beszéd is nehezére esett, látszott rajta, hogy feladta a küzdelmet. Előtte azonban még csatlakozott Karsai Dánielhez, hogy együtt harcoljanak a legális eutanázia jogáért.

Erzsébet elvesztése miatt nagyon szomorú vagyok – egy értékes ember nincs többé közöttünk. Erzsébet óvónő volt – kell ennél többet mondani? Erzsébet elmúlásának örülök – hála isten, ő már nem szenved tovább. Erzsébet halála miatt dühös vagyok – a magyar állam szinte teljesen magára hagyta a szenvedésével. Erzsébet, az emlékedet megőrizzük, és folytatjuk a küzdelmet. Erzsébet, legyen néked könnyű a föld – írta búcsúzó bejegyzésében Karsai Dániel a Facebook-oldalán.

Karsai Dániel 2022 augusztusában szembesült a halálos diagnózissal, tavaly szeptemberben pedig bejelentette, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mert szerinte az élet végi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokat sért – erről lapunknak is beszélt az Indexnek adott nagyinterjújában. Népszavazást is kezdeményezett a kérdésben, de először a Nemzeti Választási Bizottság, majd a Kúria is elutasította kezdeményezését. Ezzel párhuzamosan harcot hirdetett az eutanáziához való jogért, miközben állapota folyamatosan romlik, hamarosan légzéssegítőre is szüksége lesz ahhoz, hogy levegőt kaphasson.