Szokatlan vendéggel tartanak Kormányinfót pénteken

A Kormányzati Tájékoztatási Központ csütörtök délután közölte, hogy pénteken 9 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart Kormányinfó – Mit miért tesz a kormány címmel. Ezúttal azonban Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is ott lesz.

A legfontosabb történésekről ezúttal is percről percre frissülő cikkben számolunk majd be, amelyet élőben követhetnek az Indexen.

Mint írtuk, Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette csütörtök reggel, hogy este utazik Tusnádfürdőre, de előtte még kormányülést tartanak, ugyanis „meló van”. A kormányfő szerdán még Bukarestben tárgyalt Marcel Ciolacu román miniszterelnökkel.

Legutóbb több mint két hete, június 8-án tartottak Kormányinfót, amelyen Gulyás Gergely többek között Orbán Viktor békemissziójáról és a NATO-csúcsról is beszélt. A kormány döntött arról, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetni minden olyan multinacionális vállalatnak, amely extraprofitra tett szert.

A kabinet ugyanakkor egyelőre nem avatkozik be az üzemanyagárakba, a miniszter kitért arra is, hogy jelentős bírságok jöhetnek a légi közlekedésben tapasztalt késések miatt, valamint döntés született a babaváró támogatásról, a Patrióták Európáért szövetség pedig folyamatosan bővül, és nem lehet majd megkerülni az Európai Parlamentben.

Tusnádfürdőre utaznak a kormány tagjai

Mint ismert, idén is a tusnádfürdői szabadegyetem ad otthont a Fidesz politikai és közéleti beszélgetéseinek és előadásainak. A július 23. és 28. között megrendezett táborban több magyar és romániai politikus is jelen lesz. Orbán Viktor mellett előadást tart Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint a kormány több tagja is.

Aggodalomra adhat okot, hogy szerda kora délután sötét felhők gyülekeztek Tusnádfürdő felett, amelyek végül özönvizet zúdítottak a fesztivál területére. Perceken belül nagy mennyiségű csapadék hullott, a terület nem aszfaltos és gumiréteggel sem borított része sártengerré vált. Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is esőre számíthatnak a fesztivál résztvevői, viszont szombaton vélhetően csapadékmentesen lehet hallgatni Orbán Viktor miniszterelnök beszédét.