Tusványos előtt még gyorsan összeült a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette csütörtök reggel, hogy este utazik Tusnádfürdőre, de előtte még kormányülést tartanak, ugyanis „meló van”. A kormányfő szerdán még Bukarestben tárgyalt Marcel Ciolacu román miniszterelnökkel, és korábban úgy volt, hogy onnan utazik tovább a 33. Bálványosi Szabadegyetemre.

Mint ismert, idén is a tusnádfürdői szabadegyetem ad otthont a Fidesz politikai és közéleti beszélgetéseinek és előadásainak. A július 23. és 28. között megrendezett táborban több magyar és romániai politikus is jelen lesz. Orbán Viktor mellett előadást tart Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint a kormány több tagja is.

Aggodalomra adhat okot, hogy szerda kora délután sötét felhők gyülekeztek Tusnádfürdő felett, amelyek végül özönvizet zúdítottak a fesztivál területére. Perceken belül nagy mennyiségű csapadék hullott, a terület nem aszfaltos és gumiréteggel sem borított része sártengerré vált. Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is esőre számíthatnak a fesztivál résztvevői, viszont szombaton vélhetően csapadékmentesen lehet hallgatni Orbán Viktor miniszterelnök beszédét.

Összecsapnak az ellenzéki és kormánypárti képviselők

A programtervet az időjárás sem húzta keresztül, helyszíni stábunk beszámolt

a megnyitóról, ahol Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kormánypárti elnöke letakarta a jobb fülét, így emlékeztetve a Donald Trump elleni támadásra.

Később többek között Németh Zsolt és Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke, az MSZP volt vezetője vitázott a magyar külpolitikáról.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter egy kulináris hasonlattal mutatta be a magyar uniós elnökség eddigi tevékenységét.

Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő is Tusnádfürdőn van, ahol kezdésként Molnár Attila Károly eszmetörténésszel vitázott.

Németh Zsolttal videós interjút is készítettünk.

Csütörtökön szintén több tudósítással jelentkezünk Tusnádfürdőről, itt lesz többek között Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, megnézzük a Bayer-show-t, valamint a hagyományos pártpolitikai vitán összecsap több ellenzéki és kormánypárti képviselő.