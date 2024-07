Megtizedelődtek, sőt, még pontosabban a korábbi hirdetési összeg harmincadjára estek vissza a hazai politikai reklámköltések a legnagyobb közösségi oldalon, a Metához tartozó Facebookon a választások után. A kampány alatt legbőkezűbben költő Fidesz például már csak a miniszterelnök békemissziójának állomásait reklámozza, de a többi párt is felszívódott a közösségi térből.

Hetekig tartott a június 9-i választások utáni elemzés, amelyek során azt próbálták meghatározni a politológusok és politikai elemzők, szakértők, pontosan ki is nyerte és ki bukta a legnagyobbat az idei önkormányzati és európai parlamenti választásokon. Az eredmény – legtöbbször pártállástól és politikai hovatartozástól függően – meglehetősen vegyes, bár azt nem nehéz kitalálni, hogy pártok terén sokan nem örülhettek a kialakult számoknak.

Ki bukta a legnagyobbat?

Ahogyan arról az Indexen is beszámoltunk, számos pártvezető pozíciójába került a bukás. A Momentumnál és a Jobbiknál máris új elnök van, de az LMP-nél és az MSZP-nél is hamarosan tisztújítás várható. A Demokratikus Koalíció esetében is felmerült, hogy esetleg Gyurcsány Ferenc nélkül mehetne tovább a párt, ám erről a vezetés hallani sem akart, összezártak az alapító volt miniszterelnök mögött.

Egy óriási vesztese ugyanakkor így is van a választásoknak, olyasvalaki, akire előzetesen kevesen gondolnának, hiszen nem is tölt be politikai szerepet, ráadásul nem is magyar. Mark Zuckerberg, pontosabban a Meta bődületes összegektől esik el ugyanis azzal, hogy véget ért Magyarországon a kampány.

A hazai politikai szervezetek ugyanis még mindig elsősorban a közösségi médiát, azon belül is a Facebookot használják arra, hogy elérjék, megszólítsák és aktivizálják a választókat, szimpatizánsaikat, követőiket. Erre pedig hajlandók is komoly összegeket áldozni. A kampány során érhetően igencsak szükségük volt a hirdetésekre.

Az április 22-e és június 22-e közötti időszakban közel 2,5 milliárd forintot csorgattak a Meta, illetve átvitt értelemben Mark Zuckerberg zsebébe

a hazai szervezetek, újságok és egyéb, politikához köthető emberek. Ezt a bődületes összeget csaknem háromezer hirdető adta össze, derült ki a Meta-hirdetéstárának adatait elemezve.

Szentkirályi kampányára tízmilliókat költöttek

A legnagyobb költő a Fidesz volt, amely saját párthirdetéseire több mint 380 millió forintot, a kormányfő Orbán Viktor oldalának és üzenetinek népszerűsítésére pedig több mint 80 millió forintot költött. De megközelítőleg 80 milliót költöttek Szentkirályi Alexandra hirdetéseire is, amelyek június 7-el futottak ki, azaz azon a napon, amikor a főpolgármester-jelölt visszalépett a választásoktól. Ebből is látszik, hogy a kormánypárt a végsőkig nyomta a gázpedált, csak a cél előtt vették le a lábukat róla. Ezen felül még több millió forint ment el a párt polgármesterjelöltjeinek hirdetéseire, főleg olyanokra, akik kiélezett csatát vívtak saját településeiken, ám végül sokan közülük alul is maradtak.

DK, azaz Dobrev Klára

Az ellenzéki pártok közül a legnagyobb költő a Demokratikus Koalíció volt, amely hasonló összeget költött Dobrev Klára oldalára, mint a Fidesz Szentkirályiéra, azaz megközelítőleg 80 millió forintot. De szintén áldoztak Molnár Csaba és saját pártjuk hirdetéseire, Gyurcsány Ferenc üzeneti csak a negyedik helyen álltak hirdetési fontosságban a pártnál, rá mindössze 10 millió forintot fordítottak.

Az MSZP tízmillió forint felett költött hirdetésekre, a baloldali összefogás harmadik tagja, a Párbeszéd ugyanakkor főleg csak Karácsony Gergely főpolgármestert promózta, érthető okokból, igaz, csak alig négymillió forinttal.

Ehhez csaknem 8 millió forintnyi költés magától a politikustól, ötmillió pedig furcsa mód még a Fővárosi Önkormányzattól is csatlakozott Karácsony-hirdetésként.

Legfőbb kihívója, Vitézy Dávid közel ötvenmilliót fordított saját hirdetéseire a saját szervezetén keresztül. A mögé beálló LMP saját magát és Ungár Péter társelnököt népszerűsítette elsősorban, a kettőt együtt 19 millió forintból. Igaz, már korábban is beszéltek arról a felek, hogy Vitézy kampányát Ungár finanszírozta.

Van az a pénz

A Jobbik Róna Péterre szinte semmit sem áldozott, egymilliót, ahogyan a Tisza Pártnál sem ért pár százezer forintnál többet a Facebook-kampány. Érdekesség, de a Metával Toroczkai László pártelnök letiltása miatt szinte állandó harcot vívó Mi Hazánk is milliókat utalt Zuckerbergéknek, a párt valamint a két alelnök, Dúró Dóra és Novák Előd oldalát is reklámozták nagyjából 8,5 millió forintból. A Momentumnál főleg a központi pártoldal és az akkori pártelnök Donáth Anna hirdetéseire áldoztak, több mint 15 milliót költöttek erre.

Márki-Zay Péter pártja, a Mindenki Magyarországa nagyjából kétmillió forintot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig néhány hirdetésre alig pár százezer forintot költött a közösségi oldalon.

Mi a helyzet azóta?

A választások után még kifutottak az utolsó hirdetések, aztán gyakorlatilag szép csendben el is tűntek. Az utolsó 30 napban, pontosabban június 22. és július 21. között a teljes hirdetési összeg már csak 80 millió forint volt, amit kevesebb, mint ötszáz hirdető hozott össze. Azaz a korábbi összegnek már csak a harmincada jött össze ezen időszak alatt.

A legnagyobb költő továbbra is a Fidesz, de pártpolitikai hirdetésekre már alig áldoznak. Ebben az időszakban a legtöbb pénzt Orbán Viktor oldalára, azon belül is pontosan a miniszterelnök békemisszójával kapcsolatos bejegyzéseire fordították, ezeket népszerűsítették. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Vlagyimir Putyin orosz államfővel, Hszi Csin-ping kínai vezetővel és Donald Trump amerikai elnökjelölttel kapcsolatos posztokra csaknem 11 millió forintot költött a nagyobbik kormánypárt. Érdekes, de

a hirdetésekkel elsősorban a fiatal, 35 év alatti férfiakat és az idős, nyugdíjas korú nőket érték el, ez a két korosztály találkozott a legtöbbször a miniszterelnök üzeneteivel.

Akik teljesen eltűntek a hirdetési palettáról

Ha már név szerint említettük őket, beszédes, hogy Szentkirályi Alexandra és Dobrev Klára oldala is teljesen eltűnt a hirdetések közül, azaz egy fillért sem fordított rájuk pártjuk az elmúlt 30 napban. Gyurcsány Ferencre ugyanakkor még mindig költött pár tízezer forintot a DK, ahogyan például Kálmán Olgára is. Szintén eltűnt a két fő főpolgármester-jelölt, Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is, mióta úgy tűnik, végleg lezárult kettejük harca.

A leglátványosabb egyébként a költési visszaesésben a július 15. és július 21. közötti időszak volt. Ez a hét nap alatt a legnagyobb költekező a magyar politikai életben immár a budapesti amerikai nagykövetség volt, kétmillió forintot áldoztak arra, hogy hazánk NATO-tagságának 25. évfordulóját hirdessék.

