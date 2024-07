Kórházba került Győr polgármestere

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere a Facebookon közölte pénteken, hogy kórházba került, és még egy fotót is posztolt.

Na, erre mondják, hogy »amikor a hóhért akasztják«…De, azt a népi bölcsességet is idézhetjük, hogy »a suszternek lyukas a cipője«. Egy kis átmeneti üzemzavar miatt a szubintenzíven kötöttem ki ma reggel. No, de most már helyre állt minden! Hála a kollégák gyors és lelkiismeretes munkájának, amit ez úton is hálásan köszönök mindenkinek!