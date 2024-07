Gulyás Gergely: Üzemanyaghiány is lehet, ha a helyzet nem oldódik meg

A kormány üléséről Gulyás Gergely elmondta, hogy ismét szó volt a háborúról és annak következményeiről. Ezúttal arról volt szó, hogy Ukrajna a kőolajszállítás leállításával zsarolja Magyarországot és Szlovákiát. A MOL partnere a Lukiol, amely hozzánk szállít és nem szerepel egyetlen uniós tiltólistán sem. A Lukoil szlovák kitiltás alá került. Mindez ellentétben van a 2022 nyári uniós döntéssel, amikor Magyarország mentességet kapott az orosz olajimport tilalma alól.

Ha a helyzet nem oldódig meg, üzemanyaghiány is lehet, de pánikra semmi ok, vannak tartalékok, de azok biztonsággal szeptemberig garantálhatók, addig megoldást kell találni. Ukrajnába rajtunk keresztül megy földgázimportjuk 10 százaléka és az elektromos áram importjuk 40 százaléka. Magyarország továbbra is betartja az ukrán-magyar szerződésekben vállaltakat. Ezért fordult a magyar kormány az unió vezetéséhez.