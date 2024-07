A román kormányfővel tárgyalt Orbán Viktor, de ez nem mindenkinek tetszik

Mihai Tirnoveanu, a Nemzet Útja nacionalista egyesület elnöke úgy értesült, hogy most sem marad el a magyar és román kormányfő informális találkozója. Marcel Ciolacu reggeli kávéra fogadja a Tusnádfürdőre érkező Orbán Viktort – írja közösségi oldalán a román szélsőjobboldali párt vezetője. A román kormányfő már be is számolt a találkozóról.