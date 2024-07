Szexuális tartalmú beszélgetéseket folytatott fiatal fiúkkal Szabadszállás jegyzője

Szabadszállás jegyzője fiatal fiúkkal váltott szexuális tartalmú beszélgetéseket a közösségi médiában – írja a Kecskemét365. Miután az eset kiderült, a polgármester azonnali hatállyal felmentette a férfit tisztségéből. A jegyző azóta elhagyta a várost, de a lakók tüntetést szerveztek hétfőre, és a kirúgás ellenére is a polgármester lemondását követelik. Kiderült azonban, hogy nem ez volt az első eset: a jegyzőt 2011-ben is érték már hasonló vádak, amelyről akkoriban az Indexen is írtunk.