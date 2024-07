Minden előjel nélkül csaphat le a vihar a Balatonra

Horváth Ákos tájékoztatása szerint vasárnap 14 óra körül várható a gyorsan mozgó, éles hidegfront megérkezése a Balatonhoz. A front közeledtét csak gyengébb felhőképződés kíséri, előtte akár 35 Celsius-fokig is emelkedhet a levegő hőmérséklete, a vízé 26 fok körül alakul, ezért várhatóan tele lesz fürdőzőkkel, hajózókkal a tó.

A hidegfront hatásáról a meteorológus elmondta, a változó irányú szél gyorsan északnyugatira fordul, a legerősebb széllökések rövidesen 45-55 kilométer per óra sebességűek lesznek. Elsősorban a nyugati medencében viharos, 60-65 kilométer per óra erősségű széllökések is előfordulhatnak. Kitért arra is, hogy

a fronttal számottevő csapadék nem várható, viszont gyorsan csökkenni fog a hőmérséklet.

Önmagában egy ilyen hidegfront nem számít rendkívüli időjárási eseménynek, azonban egy meleg nyári hétvégén érkezik, amikor nagyon sokan lesznek a vízben – közölte az obszervatórium vezetője, kérve a fürdőzőket, vízibiciklizőket, csónakázókat, hogy fokozottan figyeljék majd a viharjelzést.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras.