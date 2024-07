Elemzők: évszázadok óta nem láttunk ilyet, Orbán Viktor szerint most minden megváltozik

Orbán Viktor tusványosi beszédei intellektuális kihívást jelentenek a hazai ellenfeleknek – így értékelték az Indexnek a megkérdezett politikai elemzők a miniszterelnök szombaton, Tusványoson elmondott idei előadását. Azon túl, hogy a kormányfő szerint a lengyelek a legszemforgatóbb politikát csinálják egész Európában, talán a legerősebb mondat az volt, hogy „világrendszerváltással” állunk most szembe.

A kormányfő Tusványoson három főbb egységben fejtette ki álláspontját a globális helyzetről, a kilátásokról.

Mindenekelőtt az orosz-ukrán háborút részletezte, szerinte ez most tökéletesen felfedi azt a valóságot, amiben élünk és ami eddig láthatatlan volt.

Második fejezetében azt fejtette ki, hogy mi lesz a háborúval, hogyan lesz vége, és mi lesz utána.

Végezetül az új, most a szemünk láttára születő világról beszélt, a „világrendszerváltásról”, ami szerinte hosszú évszázadokat is meghatározhat.

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Index megkeresésre arra hívta fel a figyelmet, hogy már előre lehetett tudni, Orbán Viktor tusványosi beszédei intellektuális kihívást jelentenek a hazai ellenfeleknek,

ugyanis a legtöbb ellenzéki politikus nincs azon a szellemi színvonalon, mint a miniszterelnök.

A Fidesz régi hagyománya a tusnádfürdői beszéd, ami mindig sok stratégiai, történelmi elvi kérdéssel foglalkozó beszédben csúcsosodik ki, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint ennek a műfajnak felelt meg most is a kormányfő.

Ez nem azt jelenti, hogy a kijelentéseinek ne lett volna támadható, gyengébb pontja Nagy Attila Tibor szerint, „de a tusványosi beszédeknek erényük, hogy valamiféle víziót, nemzetközi és történeti áttekintést mégis képesek nyújtani”.

Tehát mind a két elemző szerint most is elérte a célját a beszéd: rendszerbe szervezte gondolatait a kormányfő és rávilágított arra, hogy a világrendszerváltáshoz kell a magyar stratégia.

A cselekvő Ukrajna és a dermedt Európa

A miniszterelnök 10 pontban – és számos alponttal – értékelte a háború által felfedett valóságot. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint érdemes kiemelni az európai politikával kapcsolatos tételeket. Itt kell megemlíteni, hogy Orbán Viktor már a beszéde elején felhívta a figyelmet: az Európai Unió alapszerződése értelmében a közösség célja deklaráltan a béke. Ennek ellenére elítélték a magyar békemissziót. Ám a kormányfő szerint a keresztény kötelesség abból áll, hogy ha valami rosszat látunk a világban, akkor cselekedni kell.

Orbán Viktor alternatív európai politikát vázolt fel: a politikai uniós projektet el kell engedni, de a szuverenitását a tagállamoknak nem kell csökkenteni, a föderális államokról le kell mondani, viszont gazdaságilag meg kell erősíteni Európát, és szerinte védelmi dimenziót is ki kell építeni. Ez nem Európa-ellenesség, hanem alternatív Európa-politika

– mondta az Indexnek Mráz Ágoston Sámuel. Ugyanakkor Nagy Attila Tibor szerint érdemes megjegyezni, hogy az ukrán vezetés számára feltehetően kifejezetten bántó volt az a kijelentés, hogy Ukrajna várhatóan nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak, és kénytelen lesz megint ütköző-államnak maradni. Orbán Viktor itt pontosan úgy fogalmazott, hogy Ukranja ereje minden várakozást meghalad; 1991 óta 11 millió ember elment az országból, oligarchák uralták, az állam lényegében nem működött. Orbán Viktor szerint itt érdemes megérteni, hogy Ukrajna hivatást talált magának: „létezésének új értelmét fedezte fel”. Korábban ütköző-államként definiálták magukat, mára a Nyugat részeként, a Nyugat keleti határőrvidéke szeretne lenni. Ez a felfogás aktív és cselekvő állapotba hozta Ukrajnát, és szeretnék, hogy ezt nemzetközileg is elismerjék.

Az elemzőkkel azt is érintettük, hogy a kormányfő éles kritikát fogalmazott meg Lengyelországgal szemben: szerinte a lengyelek a legszemforgatóbb politikát csinálják egész Európában.

Metsző volt a Lengyelországot ért kritika, de mégsem teljesen meglepő, hiszen a lengyel és magyar érdekek a háború kezdete óta élesen elválnak, már az előző PiS-kormány idején is hűvösebbé váltak a magyar-lengyel kapcsolatok, amiért Orbán nem volt hajlandó befejezni a putyini Oroszországgal való együttműködést. A 2010-es évek második felében Orbán Viktor még nagy jelentőséget tulajdonított a V4 együttműködésnek, ám az utóbbi pár évben a szemében ez leértékelődött

– összegezte Nagy Attila Tibor, akinek a véleményét Mráz Ágoston Sámuel is részben osztotta: „Lengyelország az Amerikai Egyesült Államokkal való külön megállapodástól remél stratégiai előnyöket. Egy önálló utat kerestek, ami a magyar külpolitikai stratégiában kényszerhelyzetet teremtett, erre reagált most a miniszterelnök.”

Ráadásul a kormányfő álláspontja szerint a lengyelek ezt úgy teszik, hogy morálisan kioktatnak minket, üzletelnek az oroszokkal, és Magyarországnak ezt meg akarják tiltani. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint ez a magyar-lengyel kapcsolatokat teljesen átrendezte, a kapcsolatok mélyponton vannak: „Donald Tusk miniszterelnök a szemforgatás jegyében kifejezetten ellenségesen viselkedik a magyar kormánnyal, és nem csak szóban kritizálja, hanem a visegrádi együttműködést el is engedte.”

Jön a világrendszerváltás?

Orbán Viktor a jelen leírásában oda lyukadt ki, hogy a Nyugat viselkedése – ellentétben Oroszországgal szemben – nem kiszámítható. A nyugatiak posztnemzeti állapotban vannak. Ez egy új mentális tér. A miniszterelnök szerint ebben a világban most intellektuális bátorságra van szükség. „A magyarok sorsa azon dől el, hogy értik-e, mi történik a világban”. Szerinte 500 éve nem volt példa ekkora változásra, amit „világrendszerváltásnak” nevezett.

Nagy Attila Tibor szerint a világrendszerváltozás premisszája vitatható, vagyis hogy a világpolitika meghatározó súlypontja Ázsiába helyeződik át, és hogy ez elkerülhetetlen (legfeljebb akkor, ha Trump visszatér az elnöki pozíciójába). „A jövőt persze nem látni, és az igaz, hogy sok gonddal-bajjal küszködnek a nyugati szövetségi rendszerek (NATO és az Európai Unió), azonban a magyar miniszterelnök beszédében feltűnően ignorálta, hogy az ázsiai nagyhatalmak között súlyos érdekellentétek is vannak.”

Az elemző szerint látványosan nem beszélt a miniszterelnök Kína belső gondjairól (ingatlanpiac válsága, a gazdasági növekedés ütemének csökkenése). „Ez probléma, mert a beszédből egyértelmű vált, a kormányfő továbbra sem hajlandó külpolitikája alapjainak feladására, vagyis arra, hogy a nyugati szövetség tagságának fenntartása mellett aktívan együttműködik Amerika riválisával, Kínával. Illetve, nem hajlandó befejezni az Oroszországgal való együttműködést. Kérdés, hogy nem tesz-e megint a magyar külpolitika rossz lóra?” – vetette fel az Indexnek Nagy Attila Tibor.

Mráz Ágoston Sámuel ugyanakkor kiemelte:

Orbán Viktor beszédében a legfontosabb rész a világrendszerváltás volt, amihez meg kell találni a nagy magyar stratégiát. A kihívókra az Amerikai Egyesült Államok Trump alatt nemzetállamisággal alkalmazkodhat. Európa, ha elfogadja, hogy Ázsia felemelkedésére reagálni kell, akkor a korábban ismertetett alternatív Európa-politikáját kell megvalósítania.

A Nézőpont Intézet igazgatója aláhúzta, a posztnemzeti Nyugat a miniszterelnök szerint tévúton van, és ugyan várhatóan nem tér majd le erről, a párizsi olimpiai megnyitója, a nemzetállam meghaladása és a keresztény erkölcsi alapok elengedése tökéletesen megmutatja a folyamatokat. Mráz Ágoston Sámuel külön kiemelte Orbán Viktornak azt kijelentését, miszerint miközben keleten a keresztények ölik egymást, nyugaton más hitűek befogadásáról szól a migrációs helyzet valósága.

Mit kell tennie Magyarországnak? – tette fel a kérdést Tusványoson a kormányfő, aki szerint ötszáz évvel ezelőtt, az utolsó világrendszer váltáskor Magyarország vesztes lett. Magyarország nem tudta önmagát felszabadítani az iszlám betörése alól, ezért be kellett tagozódnia az országnak egy német-Habsburg vezetés alá. Azok a kísérletek, amelyekkel próbálkoztak, hogy Magyarország nyertes legyen, nem sikerültek. Mátyás király megpróbálta megszerezni a német-római császárság trónját, ez nem sikerült. A kísérletek kudarcszimbóluma Mohács.

A miniszterelnök úgy vélekedett, Kína szándéka, hogy egymás modernizációjában vegyünk részt, a májusi kínai ajánlat azt jelenti, hajlandóak nagy arányban befektetni és forrásokat adni, ott pedig részvételi lehetőséget nyújtanak nekünk piaci alapon. A közép-európai országok bent maradnak az Európai Unióban, azonban nemzetállami fundamentumon, saját külpolitikával. Orbán Viktor szerint ezt Nyugaton nem szeretik, de kénytelenek lesznek elfogadni. A peremfeltételek adottak, és kijelölik Magyarország lehetőségeit – amelyek tágasak.

Azonban Nagy Attila Tibor szerint a beszédben emlegetett magyar konnektivitás, illetve blokkosodás elutasításának a gyenge pontja, hogy piacaink nagy része még mindig a nyugati szövetség országaiban található, a magyarországi gazdaság viszont az EU összgazdaságának alig több mint egy százalékát teszi ki. Vagyis egyelőre nem rendelkezik Magyarország kellően erős gazdasági alapokkal, és azt is látni kell, hogy a keleti nyitás ellenére kereskedelmi kapcsolatainak nagy része még mindig azon nyugati országokkal bonyolódik, amelyekkel a miniszterelnöknek nem csak konkrét politikai, de elvi vitája is van.

Orbán Viktor szerint a pénzügyi függetlenségünket erősíteni kell, ez is a szuverenitás lényege. Szerinte a Nyugat hibáját nem szabad elkövetni, hogy bizonyos munkákat vendégmunkásokkal végeztetnek el – a demográfiai problémákra sem megoldás a bevándorlás –, mert ez a társadalom bomlásához vezet.

Nagy kérdés, hogy Ázsia-központúsággal kapcsolatban a következő évtizedekben tényleg megvalósul-e a miniszterelnök várakozása – ezt nem lehet kizárni, ennek felvetése legitim. A mostani és számos korábbi megnyilvánulás ugyanakkor úgy tett, mintha nem kellene számolni komolyan azzal a lehetőséggel, hogy az Amerika vezette szövetségi rendszer mégsem marad alul Kínával szemben.

– összegezte Nagy Attila Tibor, aki azt is kiemelte, hogy a kormányfő nem égetett fel minden hidat: szívesen és intenzíven együttműködne egy Trump-vezette Amerikai Egyesült Államokkal, és Macron Franciaországával is lát lehetőséget kooperációra. „Vagyis, bár a magyar miniszterelnök első ránézésre erősen Nyugat-kritikus, hagyott némi lehetőséget a Nyugat egyes részeivel való együttműködésre, már csak azért is, mert Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy a nyugati szövetséget otthagyva, Oroszország és Kína katonai és politikai szövetségese legyen” – összegezte az Indexnek a politikai elemző.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója zárásként kifejtette, hogy szerinte Orbán Viktor a korábbi beszédében azzal foglalkozott, hogy lehetséges a magyar külön út a változó világban.

Most lényegében elmondta, ez a feladat, legyen egy magyar külön út.

Ehhez kell a magyar nagy stratégia, nemzeti nagy stratégia. Itt fontos megjegyezni, hogy ez Orbán Viktor szerint még nincs jó állapotban, mert nyelvezete túlságosan is értelmiségi. Márpedig a közös cselekvőképesség alapja, hogy az embereknek is kell értenie. Amit most meg lehet ismerni belőle: a veleje a konnektivitás, azaz nem engedik bezárni az országot valamelyik világrendbe.

Mráz Ágoston Sámuel szerint, aki olvas szakirodalmat, az hasonló a felvetésekkel találkozik. Kína felemelkedése, Európa politikai rendszerének válsága és az Egyesült Államok útkeresése máshol is fellelhető. „Nagyon Orbán-ellenesnek kell lenni, hogy a feltevését valaki megkérdőjelezze. A liberálisok egészen mást gondolnak a helyes stratégiáról, mint a nemzeti oldal. Orbán Viktor a nemzeti oldal stratégiáját fogalmazta meg, különutassággal, a nemzeti különlegességek megőrzésével, a gazdaság és a demográfiai fordulat erősítésével. Elemzőként azt lehet mondani, hogy a nemzetállam megőrzésének szempontjából egy racionális, logikus sorrendbe szervezett, sok feladatot tartalmazó stratégiai célkitűzés volt” – összegezte a Nézőpont Intézet elemzője.

Végezetül érdemes kiemelni, hogy történt egy konkrét bejelentés is: Orbán Viktor szerint a magyar társadalomnak egyszerre kell szilárdnak és rugalmasnak lennie: a demográfiai folyamatokban új lendületet kell venni, itt önfenntartó állapot kell, és nem a migrációból kell ezt megoldani. Ezért szerinte jövőre a gyerekek után járó adókedvezményt meg kell duplázni.

