Orbán Viktor kőkeményen nekiment Lengyelországnak

Orbán Viktor megtartotta hagyományos tusnádfürdői beszédét, amelyben szót ejtett Magyarország és Románia kapcsolatáról, a magyar békemisszióról, arról, hogy ehhez mit szóltak Brüsszelben, de megemlítette Mike Tysont és a Mátrix című filmet is. A kormányfő szerint a lengyelek a legszemforgatóbb politikát csinálják egész Európában, miközben az amerikaiak Lengyelországot akarják megtenni Európa amerikai központjává, ezzel együtt pedig Brüsszelben visszatért a három T, és Magyarország a tiltott kategóriába tartozik.

Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, Orbán Viktor ezúttal is beszédet mondott Tusványoson, a fesztivál utolsó napján, szombat délelőtt.

A kormányfő azzal kezdte beszédét, hogy felemlegette a tavalyi érkezését, amikor az esemény reggelén egy csoport román zászlókkal gyülekezett a fesztivál bejáratánál. A miniszterelnök hangsúlyozta, ezúttal nem kapott diplomáciai démarche-ot, viszont kapott miniszterelnöki meghívást. Egy évvel korábban azt mondta, szép barátság vette kezdetét, idén pedig már arról beszélt, hogy haladnak, és a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatában újabb rekordokat futnak, Románia már Magyarországon harmadik legfontosabb partnere. Tárgyaltak egy Budapestet Bukaresttel összekötő gyorsvasútról, egy TGV-ről és Románia schengeni csatlakozásáról is.

Brüsszelben elítélték a magyar békemissziót

Brüsszelből viszont kaptunk démarche-ot, hiszen Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy elítélték a magyar békemissziót. Ugyanakkor a miniszterelnök szerint keresztény kötelesség, ha valaki valami rosszat lát, akkor cselekedjen.

Az unió célja a béke

– idézte a közösség okmányát, majd hozzátette, Brüsszel támogatja a háborút. Ugyanakkor felidézte Lenin szavait, és a tézisén keresztül levezette, hogy Brüsszelieket sem lehet érteni most. A béke a háború, a háború a béke az új nyelvben – Orwell alapján.

Az erjedés megkezdődött, Európa lassan elmozdult a békés politika irányába. Az ukránoknak már szerinte leesett a tantus, most már csak az európaiaknak kell észhez térniük

– utalt arra, hogy számos tárgyalás vette kezdetét nemzetközi szinten a Békemisszió következtében.

A Mátrix piros és kék bogyója

Hangsúlyozta, ezúttal nem a békemisszióról akar beszélni, ehelyett három másik téma van az asztalon. A háború, annak egy nem várt következménye, a második, hogy mi lesz a háborúval, mikor és hogyan lesz vége, és hogy mi lesz utána. A harmadik téma, hogy új világ jön, és arra hogyan kell felkészülni.

Magyarországnak összmagyarságként kell szembenéznie ezzel az új világgal, a külhoni magyarok előtt is beszélni kell erről

− emelte ki, hozzátéve, a háború feltárta a valóságos európai helyzetet.

„Mi vagyunk a leghosszabb ideje hatalmon lévő kormány Európában. Amiről beszélni fogok, azt mind láttam, olyanról beszélek, amit átéltem. Hogy meg is értettem-e, az majd kiderül az előadás végén – mondta, majd a Mátrix című filmre tért ki. – A háború a mi piros bogyónk, ha ezt veszi be valaki, akkor leereszkedhet a valóságba. Ezt kaptuk, ezt kell lenyelnünk.”

Úgy véli, a háború a politika folytatása, és teljesen más perspektívát ad, új közegben találjuk magunkat, ahol az ideológiák elvesztik az erejüket, marad a pőre és a brutális valóság.

A miniszterelnök pontokba szedte, hogy 2022 februárja óta mi rajzolódik ki. A háborúban brutális veszteségeket szenvednek el a felek, ennek ellenére mégsem akarnak kiegyezni, aminek két oka van: mindketten azt hiszik, hogy győzhetnek, és mind a két országot fűti a maga igazsága. Az ukránok önvédelemben vannak, az oroszok pedig azt gondolják, súlyos NATO-fejlesztések, valamint terjeszkedés történt a térségben, így ez kiprovokált háború.

Ha a két félén múlik, akkor nem lesz béke

− mondta Orbán Viktor, aki szerint ezt kívülről kell segíteni. Arról is beszélt, hogy Kína helyett most az Egyesült Államok vív proxyháborút Oroszország ellen.

„Ukránja ereje minden várakozást meghalad. 1991 óta 11 millió ember elment az országból és oligarchák uralták, az állam lényegében nem működött. Most mégis sikeres, példa nélküli ellenállást mutatnak” − mondta a kormányfő, aki szerint Ukrajna a létezésének új értelmét fedezte fel, mivel korábban ütköző államként definiálták magukat, ma már viszont a Nyugat részeként.

Mike Tyson és a szájon vágás

Orbán Viktor szerint Oroszország más, mint aminek láttuk, és aminek láttatták velünk.

„Ennek az országnak a gazdasági életképessége kiemelkedő − hangsúlyozta Orbán Viktor. − Az európai tanácsüléseken nagyképűen azt mondták, hogy a szankciók és a SWIFT-rendszerből való kizárás térdre kényszeríti majd Oroszországot és az orosz politikát. Mike Tyson egyszer azt mondta:

Mindenkinek van egy terve, amíg szájon nem vágják.

Az oroszok ugyanis a Krím elfoglalása utáni szankciókból levonták a következményeket. Létrehoztak olyan banki fejlesztéseket, amelyek után nem omlik össze a pénzügyi rendszerük. Korszerűsítették a mezőgazdaságukat, és ma már a világ egyik legnagyobb élelmiszer-exportőre. Hamis kép, hogy ez egy neosztálinista ország lenne.”

A miniszterelnök szerint az európai politika összeomlott, Európa feladta saját érdekeinek védelmét és önsorsrontás árán is követik az amerikai érdekeket, mivel a szankciók versenyképtelenné teszik az európai gazdaságot. Úgy látja, azért is következett be ez az összeomlás, mert az európai hatalmi tengely a Párizs–Berlin-tengely volt. A háború óta kiépült ugyanakkor egy másik hatalmi tengely. Az új erőközpont London–Varsó–Kijev, a baltiak és a skandinávok.

Amikor a német kancellár bejelenti, hogy csak sisakokat küld, majd rá egy hétre fegyvereket is, nehogy azt higgyük, hogy elvesztette az eszét, nagyon is észnél van. Csak látja, hogy milyen hatása van, ha szembemegy az amerikai érdekekkel. Az amerikai érdek most Lengyelországot akarja megtenni Európa amerikai központjává. A lengyel GDP-nek öt százalékát fordítják hadi kiadásra, és Európa második legnagyobb hadseregével rendelkeznek. Régi terv ez:

OROSZORSZÁGOT MEGGYENGÍTENI ÉS TÚLFEJLŐDNI NÉMETORSZÁGOT.

Ez fantáziának tűnik, de azért nem tűnik annyira lehetetlennek. Főleg hogy Németország felszámolja az iparát. Ezért adták fel a lengyelek a V4-ekkel való együttműködést.

Orbán Viktor megemlítette, a lengyelek a legszemforgatóbb politikát csinálják egész Európában. Minket kioktatnak, de közben ugyanúgy vásárolják áttételeken keresztül az orosz olajat. Ennél még a franciák is jobbak, ők is vesznek orosz gázt, de ők nem oktatják ki Magyarországot.

Orbán Viktor szerint ideje önálló politikát folytatni

A miniszterelnök szerint a világ változását úgy mérhetjük fel a legjobban, ha felidézzük, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor az Egyesült Államok megtámadta Irakot, és csatlakozásra szólította fel az európai országokat, akkor Vlagyimir Putyinnal tartottak az európai vezetők sajtótájékoztatót a háború ellen. Orbán Viktor szerint ideje, hogy Európa önálló politikát folytasson.

„Az elmúlt két évben 180 fokos fordulat történt, a Nyugat kiadta, hogy morális alapon foglaljon állást Oroszország ellen, de ezt most nem követi a világ számos meghatározó szereplője – mondta Orbán. – A háború felfedte, hogy a világ legnagyobb problémája a Nyugat szétesése.”

Orbán szerint fontos, hogy a háború fényénél megpróbáljuk megérteni újra a Nyugatot, és hogy Magyarország miért ütközik ennyit a Nyugattal. Hangsúlyozta, hogy a mi felfogásunk szerint a nemzetállam nem jogi absztrakció, hanem adott kultúrában gyökerezik, szuverén állam.

„A nyugatiak már posztnemzeti állapotban vannak – mondta Orbán. – Ez új mentális tér. Itt van elásva a kutya, amiért nem tudunk egy malomban őrölni velük. Ha mindezt rávetítjük az Egyesült Államokra, akkor felvetődik, mi legyen az USA-val. Legyen újra nemzetállam, vagy folytassa útját egy posztnemzetállam felé? Donald Trump vissza szeretné rángatni a nemzetállamba országát, ezért van óriási tétje a választásoknak. Ezért akarják őt börtönbe zárni, ezért akarják elvenni a vagyonát, ezért akarják megölni.”

Orbán Viktor szerint ha megpróbáljuk megérteni az európai gondolkodást, akkor az 1960-as évekig kell visszamenni. Akkor azt állították, hogy az egyén szabadabb lesz, ha megszabadul mindenféle kollektívától. Azonban Orbán Viktor szerint mostanra világos, hogy csak közösségben lehet szabad az egyén. A miniszterelnök úgy véli, a nagyság titka, hogy képes vagy nálad nagyobb dolgokat szolgálni, ehhez az kell, hogy elismered, kell lennie egy nagyobb dolognak. Orbán Viktor szerint ezek az isten, haza és a család.

Magyarország a tiltott kategóriába tartozik

Orbán Viktor szerint a társadalmakban egyre nagyobb az ellenállás a gender, a migráció és a háború ellen. Ez létrehozza a nép és az elit közötti különbséget. Az elitek elítélik a népet, amiért a jobboldal irányába sodródik. A nép érzéseit idegengyűlöletnek, homofóbiának és nacionalizmusnak nevezik. A nép szerint pedig az elit nem velük foglalkozik, hanem a globalizmussal. Hogyan lesz ebből demokrácia, ha a népet nem képviseli senki?

A kormányfő arról is beszélt, hogy Brüsszelben visszatért a három T, a tiltott, a tűrt és a támogatott.

Mi a tiltott kategóriába tartozunk

– mondta, hozzátéve, a tűrt politikai közösség világát éljük, hazai ellenfeleik – utalt itt többek között a Tisza Pártra – meg az erősen támogatottak közé tartoznak.

Orbán Viktor szerint most intellektuális bátorságra van szükség. „A magyarok sorsa azon dől el, hogy értik-e mi történik a világban”. Szerinte új világ jön, és korábban alábecsülte a változás nagyságrendjét, amiben most élünk. Úgy látja, világrendszerváltással állunk most szembe, Ázsia irányából indult el a folyamat, és Ázsia lesz a meghatározó a következő évszázadokban. Donald Trump pedig erre a kihívásra találna választ.

Orbán Viktor szerint két lehetőség van, az egyik, hogy az USA alá betagozódik Európa, mindenki csodájára jár, de nincs benne fejlődés. A második az, amit Emmanuel Macron francia elnök ajánlott, a stratégiai autonómia. Újra lehet teremteni Európa tőkevonzó lehetőségét, lehet nagy beruházásokat csinálni, erős európai hadi szövetség, erős hadiipar kell, a háború után új kiegyezést kell kötni Oroszországgal.

Orbán szerint fel kell készülni arra, hogy Ukrajna nem lehet sem uniós tag, sem NATO-tag, erre nincs elegendő pénz ugyanis Európában, és Ukrajna visszatér az ütköző állam státuszhoz amerikai és orosz biztosítékokkal, de a lengyel-terv is elbukik, Lengyelország visszatér a V4-ekhez.

Magyarország vesztese volt a változásoknak 500 évvel ezelőtt

Mit kell tennie Magyarországnak? Ötszáz évvel ezelőtt, az utolsó világrendszer váltáskor Magyarország vesztes lett, és nem tudta önmagát felszabadítani az iszlám betörése alól, ezért be kellett tagozódnia az országnak egy német-Habsburg vezetés alá. Azok a kísérletek, amelyekkel próbálkoztak, hogy Magyarország nyertes legyen, nem sikerültek. Mátyás király megpróbálta megszerezni a német−római császárság trónját, ez nem sikerült. A kísérletek kudarcszimbóluma Mohács.

A miniszterelnök szerint 500 évvel ezelőtt Magyarország vesztese, Európa nyertese volt a változásoknak, azonban most lehetőségeket lát a folyamatokban. Orbán Viktor szerint az amerikai fejlemények kedvezően alakulnak számunkra. Ha Amerikából lesz ajánlat, azt meg kell fontolni. A kormányfő szerint Kínától kaptunk már ajánlatot és nem kapunk már jobbat.

„Ha világrendszerváltás van, akkor szükség van ehhez stratégiára, kell egy magyar nagy stratégia” − mondta a kormányfő, aki hangsúlyozta, a szórend fontos, tehát nem nagy magyar stratégiáról van szó. Kis stratégiáink eddig is voltak, a nemzeti kurzusokat végigviszik, de be kell őket fejezni. Világrendszerváltásnál nagyobb stratégiára van szükség, ezek a változások ugyanis évszázadokig fennmaradhatnak.

A 2022-es választások után megkezdték a nagy stratégia kidolgozását, bekapcsolódtak Donald Trump programírói rendszerébe, a kínai stratégiába is bekapcsolódtak, Brüsszelben is tanyát vertek, Bóka János vezetésével külön uniós minisztériumot hoztak létre. Ám a nagy stratégia még nincs jó állapotban, mert nyelvezete túlságosan is értelmiségi. Márpedig a közös cselekvőképesség alapja, hogy az embereknek is kell értenie.

A szuverenitás védelme szintén fontos, ebben a gazdaságvédelem is benne van. Orbán szerint piramist építettek fel: tetején a nagyvállalatok, a nemzeti bajnokok vannak, minden nemzetgazdasági szinten. Alattuk jönnek a középvállalatok, Magyarországon 15 ezer ilyen vállalat van, másfél évtizede még csak háromezer volt. Utánuk jönnek a kisvállalatok.

Orbán Viktor: Meg kell duplázni a gyerekek után járó adókedvezményt

Orbán Viktor szerint a magyar társadalomnak egyszerre kell szilárdnak és rugalmasnak lennie: a demográfiai folyamatokban új lendületet kell venni, itt önfenntartó állapot kell, és nem a migrációból kell ezt megoldani. Ezért jövőre a gyerekek után járó adókedvezményt meg kell duplázni.

A miniszterelnök szerint a társadalomnak középosztályalapúnak kell lennie: saját vagyonnal és anyagi függetlenséggel. Ezért továbbra is munkára van szükség, meg kell őrizni a teljes foglalkoztatást. A magyar falurendszert szerinte meg kell tartani, nem akarunk „gigavárosokat”. A szuverenitás döntő lényege, hogy a magyar nemzeti különbséget meg kell őrizni.

Orbán Viktor szerint az asszimilációt el kell kerülni: nyelvőrzéssel és a kereszténység morális eligazítását fenn kell tartani. Kijelentette, nem szabad Kis-Magyarországból kiindulni, nemzeti alapon kell kialakítani a magyar stratégiát. Csak a Kis-Magyarország elégtelen, ezért belátható időn belül ki kell terjeszteni a támogatási rendszereket az országhatárokon túlra is.

