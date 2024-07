Megérkeztek a zivatarok az országba, mozgalmas órák várnak ránk

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap délután egy hidegfront hatására először nyugaton, délnyugaton, majd késő délután, este északkeleten alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket általában viharos, 60/75 kilométer per órás széllökés, intenzív csapadékhullás (10-25 milliméter), illetve jégeső (1-2 centiméter) kísérheti. Főként nyugaton, délnyugaton egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt, emiatt kiadták az elsőfokú riasztást.

A zivatarokat felhőszakadás, viharos, erősen viharos, 80-90 kilométer per órás széllökés és nagyobb méretű, 3 centis jég is kísérheti lokálisan. Este az ország déli, délkeleti felében is előfordulhat a záporok mellett elvétve, minimális eséllyel zivatar, majd éjszakára lecseng a csapadéktevékenység.

Vihar várható a Balatonnál és a Velencei-tónál

A Balaton és a Velencei-tó térségében délután egy gyorsan mozgó hidegfront éri el a tavakat, hatására északnyugatira fordul a szél, és hirtelen felerősödik (40-55 kilométer per óra), helyenként viharos, 60-65 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak. Felhívták a figyelmet, hogy

a Balaton nyugati, középső és keleti medencéjénél másodfokú, a Velencei-tónál pedig elsőfokú viharjelzés van érvényben.

Kora estére elmaradnak a viharok, és ritkulnak az erős lökések. Eleinte zavartalan lesz a napsütés, majd a hidegfront érkezésével megnövekszik a felhőzet. Elsősorban a nyugati medencét közelítheti meg egy-egy zápor, esetleg rövidebb életű zivatar. A hidegfront hatására csökken a hőmérséklet, késő este 24 fok várható.

A közelgő vihart a viharjelző lámpák villogásával jelzik. A katasztrófavédelem minden év április 1-től október 31-ig üzemelteti a viharjelző rendszereket a Balatonon, a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon, amelyeknek a jelenlétét itt ellenőrizheti.

A viharjelző pontok villogó sárga fényjelzéssel jelzik, ha erős szélre, viharra kell számítani. A szél erősségétől függ, hogy milyen viharjelzést ad a rendszer – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Ha nincs viharjelzés, nem villannak a lámpák.

Elsőfokú viharjelzés esetén percenként 45 felvillanás jelzi a veszélyt. Ilyenkor csak a parttól számított 500 méteren belül szabad a vízben tartózkodni.

Másodfokú viharjelzés esetén a lámpák percenként 90-szer villannak fel. Ilyenkor tilos a vízben tartózkodni.

Ha a várható szélerősség 40 kilométer per óránál erősebb, de 60 kilométer per óránál gyengébb, elsőfokú viharjelzést adnak ki. A másodfokú viharjelzések a viharos, 60 kilométer per óránál erősebb széllökésre figyelmeztetnek. A jelzés a legelső erős széllökés előtt legalább 30 perccel látható. A rendszer fejlesztésének köszönhetően egy pontról legalább három viharjelző pont látható.

Mi várható a jövő héten?

A jövő héten derült, napos idő várható, csütörtöktől zivatarok is érkezhetnek – derül ki a HungaroMet Zrt. országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn száraz, túlnyomóan derült idő várható helyenként kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északnyugati szél ismét sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. A hétfői legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 Celsius-fok között várható.

Kedden derült, napos, száraz időre számíthatunk, helyenként kevés fátyolfelhővel. Az északi szél többfelé megélénkül, majd mérséklődik a légmozgás. A hajnali 9, 17 Celsius-fokról 27 és 31 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet kedden.

Szerdán derült, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet szerda hajnalban 10, 19, a délutáni órákban 30 és 34 Celsius-fok között alakul.

Csütörtökön is derült, napos időre számíthatunk, majd fátyolfelhők érkeznek, az északnyugati határ közelében gomolyfelhők is megjelenhetnek, ott nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél sok helyütt megélénkül, Sopron környékén erős lökések is lehetnek. A csütörtöki minimum-hőmérséklet 13, 21, a csúcsérték 32 és 37 Celsius-fok között várható.

Pénteken az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A péntek hajnali 16, 23 Celsius-fokról 31 és 38 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Szórványosan kialakulnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szelet gyakran élénk, időnként erős lökések kísérik. A szombat hajnali 15, 23 Celsius-fokról 29 és 35 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap napos időre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, néhol záporral, zivatarral. Sokfelé megélénkül az északi szél. Vasárnap hajnalban 13, 20, délután 29, 34 Celsius-fok várható.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras.