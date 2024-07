Sztárok, tudósok és politikusok váltják egymást a színpadon

„Az eredeti koncepciónk az volt, hogy legyen egy fesztivál, ahol az MCC-s és az MCC iránt érdeklődő fiatalok találkozhatnak. Ez egy intellektuális seregszemle, ahol egész nap kerekasztal-beszélgetések, viták és előadások vannak, este pedig koncertek. Az első fesztiválunkon 13 ezer résztvevő volt, tavaly már 47 ezren látogattak ki, idén is hasonló nagyságrendre számítunk” – fogalmazott lapunknak Szalai Zoltán.

Az MCC főigazgatója kiemelte, Esztergomba érkezik Peter Frankopan, az Oxfordi Egyetem professzora, a Selyemutak könyvek szerzője, Chris Rufo, a Manhattan Institute vezető munkatársa, a harvardi plágiumbotrány kirobbantója, melybe az egykori rektor is belebukott, Kai Diekmann, a Bild volt főszerkesztője, Samir Saran, az Observer Research Foundation, India legbefolyásosabb think tankjének elnöke, Rudolf Adam, a német hírszerzés korábbi alelnöke, valamint Jing Long, a Shanghai Institutes for International Studies Európai Tanulmányok Központjának igazgatóhelyettese.

Az MCC Feszten több politikus is részt vesz, például Szijjártó Péter, Bóka János és Szalay-Bobrovniczky Kristóf is elfogadta a meghívást, míg az ellenzéki oldalról Komjáthi Imre, lemondott MSZP-társelnök vesz részt egy vitán. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár is újra Esztergomba látogat.

Hernádi Zsoltot, a Mol vezetőjét Rónai Egon kérdezi majd. Médiavita is lesz a fesztiválon Dull Szabolcs, Hont András, Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel részvételével. A mesterséges intelligencia felhasználásának kiemelkedő kutatói is elfogadták a meghívást: Stefano da Empoli, az I-Com elnöke, valamint Brent Barron, a Canadian Institute for Advanced Research stratégiai és transzformációs igazgatója „Hype vs. Valóság: a mesterséges intelligencia mint a felzárkózás kulcsa?” felütéssel ül egy asztalhoz.

Az eseményen szó lesz a turizmus helyzetéről is: a „Megmutatni Magyarországot – a hazai turizmus kilátásai” című panelben Orbán Ráhel, Zsidai Zoltán Roy és Kovács Balázs fejti ki gondolatait.

A zenei felhozatal is sokrétű lesz, a teljesség igénye nélkül: Ákos, Majka, Halott Pénz, Irie Maffia, Neoton Família, Parno Graszt, Ivan & The Parazol, Margaret Island, T. Danny, ValMar.

Szalai Zoltán azt is elárulta, hogy a következő évi fesztivál szervezése már szeptemberben elkezdődik a koncepció és a tematika megtervezésével, valamint a meghívók elküldésével. Az esztergomi esemény előtt az MCC színpadával Tusnádfürdőn is lehetett találkozni, és idén nyáron a Strand Fesztivált sem hagyja ki az intézmény, ahol szintén elsősorban intellektuális tartalommal jelennek meg.

„Az MCC élő, dinamikus közeg”

Az ellenzéki térfél szereplői rendszeresen kormányközeli káderképzőként hivatkoznak az MCC-re. Szalai Zoltán ezzel kapcsolatban kifejtette:

Hamis megfogalmazás és kijelentés, hogy az MCC bármilyen szempontból káderképző lenne. Az elmúlt egy-két évben rengeteg ellenzéki újságíró járt itt, diákokat, oktatókat és vendégeket is kérdeztek. Ha valaki azt gondolja, hogy 18-20 éves fiataloknak elő lehet írni, hogyan gondolkodjanak, vagy csak egy véleményt hallgassanak meg, az még nem foglalkozott fiatalokkal és oktatással. Nem is szeretnénk ilyen előírásokat, a diákok visszajelzései sem azt mutatják, hogy így működnénk, ugyanakkor az MCC értékalapú közösség, hiszünk abban, hogy a magyarság fontos érték, ahogy a közösség és a valahova tartozás érzése is. Zsidó-keresztény gyökereink vannak, a kultúránk befolyásolja a mindennapjainkat, és ez a jövőnk szempontjából is fontos.

A főigazgató beszélt arról is, hogy a közoktatás és a felsőoktatás fontos partnerük, „azt is szoktuk mondani, hogy az MCC ott kezdődik, ahol a köz- és felsőoktatás véget ér”. Szalai Zoltán több mint tizenöt éve dolgozik az intézményben, vannak olyan gyakorlatok, amelyeket korábban alkalmaztak, de azóta általánossá váltak a közoktatásban is, ezért az MCC már nem használja ezeket. Folyamatosan új ötleteket és lehetőségeket keresnek a fiatalok fejlesztésére, miközben jó együttműködésben vannak az iskolákkal, több mint ötszáz középiskolával és szinte valamennyi egyetemmel élő kapcsolatuk van. Tanároknak is tartanak továbbképzéseket, valamint a szülők akadémiája programsorozaton keresztül a család működésével és a gyermekneveléssel kapcsolatban is próbálnak olyan tudást átadni, amely megkönnyíti az életet.

Szintén a koncepció része, hogy a hivatalos kurzusok mellett évente több mint harminc helyszínen több mint ezer rendezvényt, beszélgetést, konferenciát tartanak, amelyeket bárki látogathat, és hozzá is lehet szólni az eseményekhez.

Az MCC élő, dinamikus közeg

– húzta alá Szalai Zoltán.

Az intézmény képzésein jelenleg 7600 diák vesz részt harminc központban, miközben a Kárpát-medencei hálózatépítés utolsó lépéseit teszik. Szeptemberben nyílik meg az MCC egri és szabadkai központja, 2025 őszére Komárom-Esztergom és Nógrád vármegyében is lesz az intézménynek centrumja. A teljes struktúra felállásával körülbelül tízezer diákja lehet az MCC-nek, egészen az általános iskolás korúaktól az egyetemistákig.

Szalai Zoltán az MCC jövőjére vonatkozó kérdésünkre úgy vélekedett, hogy „nagyon sok tartalék van az intézményben, folyamatosan fejlődünk, és új elképzeléseink vannak. Azt, hogy egy képzés sikeres-e, három végzett évfolyam után lehet megítélni, de mi próbálunk rugalmasak lenni és akár fél év után javítani, ha látunk egy problémát. Azt szeretnénk elérni, hogy az MCC a közép-európai régiónak az egyik legjobb képzési, kutatási, tehetséggondozási intézménye legyen, nemzetközi hírnévvel. Már most is rengeteg kiváló magyar és nemzetközi oktatónk van, Nobel-díjas professzorok és vezető külföldi politikusok jönnek hozzánk, a fiatal tehetség programunknál az elmúlt tíz év legjobb felvételi számait látjuk, sokszoros túljelentkezéssel. Sokan versenyeznek azért, hogy be tudjanak kerülni az MCC képzéseire”.

(Borítókép: Szalai Zoltán. Fotó: Papajcsik Péter / Index)