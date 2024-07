Orbán Viktor Tusnádfürdőn beszélt Donald Trumppal

Orbán Viktor miniszerelnök már a szombati tusványosi beszédében is megemlítette, hogy egy nappal korábban telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökjelölttel. Az nem derült ki, hogy ki telefonált kinek.

Most a beszélgetésről egy videót is posztolt, amelyben Trump hangja is felcsendül. A kormányfő tusványosi beszéde szerint Trump azt kérdezte Orbántól, hogy érzi magát, mire a miniszerelnök arról tájékoztatta őt, hogy remekül van, mert Erdélyben van, egy szabadegyetemen, ahol előadást fog tartani a világhelyzetről.

Az amerikai elnök azt kérte Orbántól, hogy föltétlenül adja át a táborlakóknak és a résztvevőknek az ő személyes, szívből jövő üdvözletét.

Mint írtuk, Orbán Viktor tusványosi beszédben elhangzott az is, hogy szerinte a nyugatiak már posztnemzeti állapotban vannak, ami egy új mentális tér. „Itt van elásva a kutya, amiért nem tudunk egy malomban őrölni velük. Ha mindezt rávetítjük az Egyesült Államokra, akkor felmerül, mi legyen az USA-val. Legyen újra nemzetállam, vagy folytassa útját egy posztnemzetállam felé.”

Arról is beszélt, hogy Donald Trump vissza szeretné rángatni a nemzetállamba országát, ezért van óriási tétje a választásoknak ott, és ezért akarják őt börtönbe zárni, ezért akarják elvenni a vagyonát, és ezért akarták megölni. Úgy véli, nem utoljára próbálták ezt meg.