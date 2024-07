Vontatókötéllel kötöztek ki egy gyermeket büntetésből Szabolcsban

Egy férfi büntetésből vontatókötéllel kikötözte 12 éves nevelt fiát a saját garázsukban, a száját pedig gázolajos ronggyal tömte be. Az eset még tavaly novemberben történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Most kiderült, hogy a férfit több bűncselekménnyel is gyanúsítják, így akár 7 és fél év börtönt is kaphat.