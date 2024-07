Megszólalt az ügyészség a Gattyán-üggyel kapcsolatban

A nyomozó ügyészség feljelentés kiegészítése keretében megvizsgálta egy internetes portálnak nyilatkozó volt pénzügyőr állításait az úgynevezett Gattyán-ügyben –olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

A feljelentéskiegészítés eredményeként megállapítható, hogy – a volt pénzügyőr állításaival ellentétben – a nyomozást nem politikai utasítás alapján szüntette meg a NAV nyomozó szerve, hanem – az Európai Unió Bíróságának ítéletét is alapul véve – a portugál jogsegély alkalmával beszerzett bizonyítékok alapján.

Az Európai Unió Bírósága az adóigazgatási eljárással kapcsolatban kimondta, hogy megfelel az Európai Unió jogának, ha egy gazdasági társaság azért köt másik uniós országban vállalkozása során ügyletet, mert ott kedvezőbb a hozzáadottérték-adó.

A portugál igazságügyi hatóságok által teljesített jogsegély szerint az érintett cég valós vállalkozási tevékenységet folytatott Portugáliában, amely tevékenység után Portugáliában adózott, a kettős adóztatás tilalma alapján így Magyarországon nem volt áfafizetési kötelezettsége.

Ezen bizonyítékok alapján a nyomozó hatóság törvényesen csak az eljárás megszüntetéséről határozhatott.

A volt pénzügyőr egyebekben nem volt az úgynevezett Gattyán-ügy nyomozója, a büntetőeljárási törvényben írt nyomozási cselekményt abban soha nem végzett. A büntetőeljáráson kívül – annak szabályaival ellentétesen – kapcsolatot tartott egy vele együttműködő személlyel, és az ezen személy által elmondottakról írt feljegyzéseket. Ezekről az ügyészséget nem tájékoztatta, az együttműködő által előadottak valóságtartalmát semmilyen módon nem ellenőrizte. A jelentéseiben foglaltakból megállapítható, hogy a vele együttműködő személy célja az volt, hogy Gattyán Györgytől nagyobb összegeket szerezzen.

A 2021. szeptember 30-án az adóhatóság által megszüntetett nyomozás semmilyen módon nem függött össze a volt pénzügyőr által kezdeményezett, 2023. április 30-i hatályú munkaviszony megszüntetésével. Az az állítás sem felel meg a valóságnak, hogy az ügyben eljárt nyomozókat kizárták az ügyből.

Amennyiben a volt pénzügyőr hivatalos eljárása során bármilyen bűncselekményt észlelt volna, úgy köteles lett volna azt a nyomozó ügyészségen feljelenteni. Ilyen feljelentést hivatali szolgálata alatt nem tett, sőt jelen ügyben sem ő volt a feljelentő.

A nyomozó ügyészség feljelentést elutasító határozata olyan adatokat is tartalmaz, amelyet más hatóság minősített, így az nyilvánosságra nem hozható, azonban ezen adatok a feljelentés elutasításának közleményben összefoglalt alapját nem érintik – zárja sorait a hatóság.

Mintegy 20 milliárdos adócsalási ügyön dolgozott

A volt NAV-ossal a Partizán készített interjút, amit június közepén publikáltak a csatornájukon. Ebben Tiszolczi Lajos úgy fogalmazott az üggyel kapcsolatban: „Valószínűleg tudni akarták, hogy van-e még valami a felterjesztett jelentéseken kívül, amit én tudok. Az embernek elkezdett dolgozni az agya, hogy most akkor mire kíváncsiak. […] Készítettem egy jelentést, ez nem volt terjedelmes, három nevet írtam le, akik – úgymond – kapcsolatba hozhatók adott esetben a Gattyán-üggyel, ez is felterjesztésre került. A furcsa az volt, hogy amikor ezt követően is kérdeztek, akkor már nem kellett leírnom semmit, csak szóban kellett jelentenem, vagy válaszolnom a kérdésekre.”

Tiszolczi Lajos a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott nyomozóként, foglalkozott többek között a Gattyán Györgyéket érintő, 19,4 milliárd forintos adócsalási üggyel is.

A nevek nem hangzottak el, de a Partizán műsorában elhangzott, hogy a három ember „nem az adócsalási ügyben, hanem a büntetőeljárás későbbi alakulásában játszott szerepet. Ketten közülük nagyon ismert, rendkívül jól bekötött emberek”.